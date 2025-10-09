◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース２―８フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが８日（日本時間９日）、２連勝で突破へ王手をかけて迎えた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦で逆転負けを喫し、対戦成績が２勝１敗となり、リーグ優勝決定シリーズ進出決定は第４戦以降に持ち越しとなった。先発した山本由伸投手（２７）は５回途中６安打３失点で敗戦投手となり、大谷翔平投手（３１）は５打数無安打。佐々木朗希投手（２３）の登板はなかった。

先発はドジャースが山本で、フィリーズがノラの両右腕。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」でスタメン出場した。１回表は、山本が２死でハーパーに四球を与えたが無失点で抑え、ＭＶＰコールが巻き起こる中で大谷が１回裏先頭の１打席目に立ったが、ナックルカーブを捉えきれずに左飛に倒れた。山本は３回まで３６球で無安打無失点で好発進を切った。

３回裏にフィリーズはマウンドに今季先発で１２勝を挙げた左腕・スアレスを起用。２回１安打無失点だったノラを代えた。すると先頭の９番エドマンが左翼へ先取点となるソロを放ち、均衡を破った。大谷も続きたかったが、一ゴロに倒れた。

１点リードで迎えた４回に山本は先頭のシュワバーに右翼席後方の屋根に当たる飛距離４５５フィート（約１３９メートル）の特大弾を被弾。追いつかれると一気に崩れ、ハーパーとボームに連打を浴びてさらに１点を失い、無死三塁でマーシュに左犠飛を許してリードを２点に広げられた。２点ビハインドの５回もストット、ターナーに連打を浴びて降板。４回０／３で６７球を投げ、６安打３失点、２奪三振だった。

２番手のバンダは重盗を決められて無死二、三塁となったが、シュワバー、マーシュから空振り三振を奪うなど、１０球で３つのアウトを奪って追加点を与えない好リリーフを見せた。２点を追う５回１死走者なしの大谷の３打席目は空振り三振を喫した。

７回からはカーショーが登板。７回は無失点で抑えた。７回２死走者なしの大谷の４打席目は左翼へ飛距離３６２フィート（約１１０メートル）の大飛球だったが左飛。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、フィリーズの本拠地など３０球場のうち４球場であれば柵越えの当たりだった。

８回もカーショーは続投。だが、先頭のリアルミュートにソロを浴びてリードを広げられると、１死二、三塁でターナーに右前へ２点適時打を浴び、続くシュワバーに右翼へこの試合２発目となる２ランを浴びて１―８とリードを７点に広げられた。本拠地のドジャースファンも次々に席を立って帰路についた。カーショーは２回を投げて６安打５失点だった。大谷は９回２死一、三塁の５打席目も中飛に倒れて最後の打者になった。

ドジャースはポストシーズンでワイルドカードシリーズから無傷４連勝中だったが初黒星。レギュラーシーズンからも９連勝していたが、１０試合ぶりの黒星となった。

あす９日（同１０日）の第４戦でドジャースはグラスノーが今ポストシーズン初先発。第４戦も敗れて２勝２敗になって第５戦まで持ち越された場合には、再び敵地のフィラデルフィアへ移動して、大谷が先発登板する。