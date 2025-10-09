竹内力、愛車の高級スポーツカーと2ショット「ブルーの車 素敵ですね!!」「力さんも愛車もめっちゃカッコイイ」「渋くて最高」
俳優の竹内力（61）が9日、公式インスタグラムに登場。「付き人カメラ」のコメントとともに、愛車の高級オープンスポーツカーとの2ショット写真が公開された。
【写真・動画】「ブルーの車 素敵ですね!!」「めっちゃカッコイイ」愛車の高級スポーツカーに乗る竹内力
「撮影3日目！アストンで雀荘に来た鮫島竜士」と披露されたのは、大ヒットシリーズ『難波金融伝 ミナミの帝王』で主演を務めた竹内が、再び大阪ミナミを舞台に躍動する新シリーズ『欲望の街』の現場で撮影されたオフショット。
竹内がハンドルを握っているのはイギリスの高級車『アストンマーティン V12』で、ディープスカイブルーのような鮮やかなカラーの外装が、淡いピンクのスーツ×サングラスの役衣装ともハマっている。
なお、4月の投稿では「今日はシリーズ初の夜に車を入れた撮影！毎回、力さんの愛車を東京から大阪に持って来て撮影してます」と、同作の撮影に竹内の愛車を使用していることが明かされている。
これらに対し、ファンからは「車も凄いですね」「力さんも愛車もめっちゃカッコイイ」「やっぱアストンカッコいいな〜」「ブルーの車 素敵ですね!!」「愛車とのコラボ渋くて最高」など、さまざまな声が寄せられている。
