◇ナ・リーグ 地区シリーズ第3戦 ドジャース2―8フィリーズ（2025年10月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打に終わり、今ポストシーズン（PS）5試合目で初めて出塁なしと沈黙した。チームも山本由伸投手（27）が先制点の援護を受けながら5回途中3失点と逆転を許し、大敗。これで対戦成績は2勝1敗となり、地区シリーズ突破をかけて9日（同10日）の第4戦に臨む。

チームは敵地での第1戦、2戦に連勝し、地区シリーズ突破に王手をかけ、本拠で第3戦を迎えた。先発は今季、開幕から唯一ローテーションを守り、チーム最多12勝を挙げた山本由伸。大谷はレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）を含めPS過去4試合中3試合で安打をマークしており、大谷のバットに期待がかかっていた。

しかし、初回は左飛。9番エドマンの先制ソロが飛び出した直後の3回の第2打席は一ゴロに倒れた。山本が4回にシュワバーに同点ソロを浴びるなど、4安打に失策も絡んで3失点と逆転を許して5回途中で降板となった。

大谷のバットに期待がかかったが、1―3の5回1死走者なしでも2番手左腕スアレスにスライダーでタイミングを外されて空振り三振。5回を終え、1―3とリードを許したまま終盤に突入した。

2点を追う7回の第4打席もスアレスとこの試合3度目の対戦。カウント1―1から内角シンカーにうまく内側からバットを出して左翼方向へ大飛球を放ったが、打球はフェンス手前で失速。大リーグ全30球場中、フィリーズの本拠シチズンズバンク・パークを含む4球場なら柵越えだった飛距離362フィート（約110.3メートル）の当たりだった。

今シリーズは、56本塁打で本塁打王に輝いたフィリーズ・シュワバーとともに、レギュラーシーズンで55本塁打以上放った選手同士がPSで対決するのは史上初。両スラッガーによる対決に注目が集まっている。シュワバーが今PS初アーチを含む1試合2発と爆発したが、大谷のバットから快音は響かなかった。