◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 ドジャース2―8フィリーズ（2025年10月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発。4回0/3を投げ、6安打3失点で自身ポストシーズン初黒星を喫した。チームも3連勝での地区シリーズ突破とはならず、対戦成績が2勝1敗となった。

3回までは相手打線を無安打に抑えていたが、1点を先制した直後の4回に崩れた。先頭・シュワバーに2ボールからの3球目、やや高めの直球を完璧に捉えられ、右翼席へ同点アーチを浴びた。打たれた瞬間に右腕も思わず絶叫する飛距離455フィート（約138・7メートル）の特大弾で試合を振り出しに戻された。

続くハーパーにも左前打を許すと、ボームには中前打を浴び、中堅手・パヘスの三塁への送球が逸れ、一気にハーパーが生還。なおも1死三塁からマーシュに左犠飛を許し、あっという間に3点を失った。

さらに5回に先頭・ストットから連打を浴び無死一、二塁で一発を浴びたシュワバーを迎えたところで降板。2番手左腕・バンダがこのピンチを切り抜けた。

ただ、7回から4番手で今PS初登板したカーショーが誤算。この回のピンチはしのいだものの1―3の8回に先頭・リアルミュートにソロを被弾すると1死二、三塁からターナーには右前へ2点打を浴びた。さらにシュワバーにもこの日、2本目となる右越え2ランを許し、この回だけで一挙5失点。打線も9回にエドマンの適時打で1点を返すのがやっと。本拠で大敗を喫した。

山本は昨季からポストシーズンは5戦負けなし3勝だったが、6試合目で初めて敗戦投手となった。チームは敵地で連勝し、2勝0敗とリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけて第3戦を迎えた。地区優勝を決めた9月25日のダイヤモンドバックス戦、ワイルドカードシリーズ突破を決めた10月1日のレッズ戦に続き、3度目の「シャンパンファイト投手」を狙ったが、かなわなかった。