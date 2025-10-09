JR東海沿線のご当地グルメを楽しめる沿線グルメフェア開催中。出来たて「喜八洲総本舗」のみたらし団子も食べられるよ〜。

JR東海リテイリング・プラスは、2025年10月7日から、「沿線グルメフェア」を開催しています。

レアなツアーやイベントが当たるキャンペーン開催中

JR東海沿線のご当地グルメを集め、各地の名物とコラボした限定おにぎりや老舗ブランドとの特別なお菓子など、その地域ならではの味が勢ぞろい。さらに「東海道マッハ便」で、大阪で人気の「喜八洲総本舗 みたらし団子」が東京駅・静岡駅・金山駅の一部店舗に登場します。

沿線グルメフェアの概要は、以下の通り。

開催期間は、10月7日から27日まで。

東京駅から新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」等で開催されています。

展開される商品数は全47アイテム。

一部取り扱いのない商品がある店舗もあります。

・喜八洲総本舗 みたらし団子

大阪で人気のみたらし団子を東海道新幹線で東京駅・静岡駅・金山駅にお届けする「東海道マッハ便」で、当日しか味わえない、できたての美味しさを楽しむことができます。

価格は5本入りで600円。

販売店舗の詳細は、以下の通り。

10月9日に、プレシャスデリ＆ギフト静岡で11時頃に準備でき次第販売開始予定。

10月10日に、プレシャスデリ東京 PLUSTA Gift東京八重洲中央 Bellmart東京丸の内中央ビルで10時40分頃に準備でき次第販売開始予定です。

10月27日に、プレシャスデリ＆ギフト金山で10時頃に準備でき次第販売開始予定。

天候や交通状況によって、販売時間の変更や中止になる場合があります。

このほかにも、JR東海沿線のご当地グルメや商品とコラボしたオリジナルのおにぎりやサンドイッチ、お菓子、パンが登場。ドクターイエローのパッケージの「チーかま」も登場します。

さらに、「お〜いお茶」を買うと、鉄道デザインが可愛いOJICOのペットボトルカバーがもらえます。新幹線や鉄道をモチーフにした全6種。「お〜いお茶 緑茶600ml」につけて数量限定で販売されています。

また、キリンビバレッジ商品を含む対象金額以上のレシートをアップロードで応募できるキャンペーンでは、レアなツアーやイベントなどが抽選で当たるキャンペーンを開催中です。

・Aコース（2000円以上のレシートで応募可能）

新幹線の旅に使える「EX旅パック」3万円分クーポンを10人にプレゼント。

・B・C・Dコース（700円以上のレシートで応募可能）

キャンペーン限定の特別イベントになります。

・Bコース：JR東海総合研修センター見学ツアー

・Cコース：リニア・鉄道館 夜間貸し切りイベント

・Dコース：キリンビバレッジ湘南工場見学ツアー

購入レシート対象期間は、10月7日から27日までで、応募期間は、10月7日から11月3日までです。

対象商品は、キリンビバレッジ商品全品になります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部