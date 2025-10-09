【カルディ】コーヒー豆特価＆全品10％オフのセール、10日以降の開催店舗はどこ？実施店舗をまとめたよ〜

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。

今回は2025年10月9日時点で発表されている、10月10日以降開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

全品10％オフで買えるのうれしい...

「お客様感謝セール」では、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。

セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。

【10月10日から14日】

・フジグラン広島店

・イオンモール鈴鹿店

・大岡山店

・東京ソラマチ店

・阿佐ヶ谷南店

・サンリブ下松店

・イオンモールむさし村山店

・菖蒲店

・各務原店

・太田店

・イオンモールりんくう泉南店

・ららぽーと海老名店

・ららぽーと沼津店

・ファボーレ富山店

・イオンモール四條畷店

・ユニモちはら台店

【10月11日から15日】

・ららぽーと名古屋みなとアクルス店

・イーアスつくば店

【10月15日から19日】

・アクアウォーク大垣店

・府中フォーリス店

・イオンモール八幡東店

【10月16日から20日】

・横浜ベイクォーター店

・北戸田店

・経堂コルティ店

普段利用している店舗がセール対象になっているかも。対象店舗でお得にお買い物を楽しんでみては。

東京バーゲンマニア編集部