【カルディ】コーヒー豆特価＆全品10％オフのセール、10日以降の開催店舗はどこ？実施店舗をまとめたよ〜
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。
今回は2025年10月9日時点で発表されている、10月10日以降開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。
全品10％オフで買えるのうれしい...
「お客様感謝セール」では、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。
セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。
【10月10日から14日】
・フジグラン広島店
・イオンモール鈴鹿店
・大岡山店
・東京ソラマチ店
・阿佐ヶ谷南店
・サンリブ下松店
・イオンモールむさし村山店
・菖蒲店
・各務原店
・太田店
・イオンモールりんくう泉南店
・ららぽーと海老名店
・ららぽーと沼津店
・ファボーレ富山店
・イオンモール四條畷店
・ユニモちはら台店
【10月11日から15日】
・ららぽーと名古屋みなとアクルス店
・イーアスつくば店
【10月15日から19日】
・アクアウォーク大垣店
・府中フォーリス店
・イオンモール八幡東店
【10月16日から20日】
・横浜ベイクォーター店
・北戸田店
・経堂コルティ店
普段利用している店舗がセール対象になっているかも。対象店舗でお得にお買い物を楽しんでみては。
