©ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」。

10月13日（月・祝）～17日（金）の5日間は、特別企画「出張！DAIGOも台所in秋の京都」と題し、京都府南部の宇治・城陽エリアでの出張ロケの模様を放送する。

昨年12月の“京丹後市編”以来、2回目となる京都出張ロケ。今回は、気軽にアウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーべキューなど秋の行楽にオススメの料理をおなじみのレギュラー講師陣(日本料理・簾達也先生、西洋料理・紫藤慧先生、中国料理・河野篤史先生、料理コラムニスト・山本ゆりさん)からDAIGOが教わる。

©ABCテレビ

おじさんたちも童心に帰る！？ロゴスランドで大はしゃぎ

©ABCテレビ

京都ロケは、宇治の広大な茶畑を背にスタート。宇治のお茶を使った料理を紹介予定だという河野先生に、「しぶいですね～まさに僕たちみたい。”うじちゃ”ならぬ”おじちゃ”ですね(笑) おじさん4人で頑張っていきましょう！」と早速名(迷)だじゃれを披露し、現場を和ませた。

その言葉通り、今回のロケでは、DAIGOと先生たちが童心に帰ってはしゃぎまくる！園内には遊具やアウトドアグッズが溢れており、河野先生とは巨大トランポリンで「イェ～～イ！」と仲良くジャンプ！ また、ゆりさんとは、超ロング滑り台を“うぃっしゅ”ポーズを決めながら元気よく滑り降りてくる！？ 他にも紫藤先生とおそろいの寝袋に入り「寝ましょうか！おやすみなさい！」とボケるなど、アウトドアを無邪気に楽しむDAIGOだった。

©ABCテレビ

また、せっかくの京都ロケということで、一行は地元のおいしい食材が揃う農産物直売所「五里五里市」でショッピング！ 簾先生が代表的な京野菜「万願寺とうがらし」や城陽市の特産品である梅干しをゲットするかたわら、 「アイスを見てみましょう！」と宇治抹茶味のアイスをちゃっかり買い物かごにインするDAIGO。 「ゴリゴリ(五里五里)行っちゃいましょう！」とウキウキの、可愛らしいDAIGOにも注目だ。

©ABCテレビ

「ロゴスランド」での調理シーンは屋内のレストランのほか、緑に囲まれたバーベキュー場でも収録。開放感たっぷりの屋外スペースでは、茶葉を使って手軽に作れる香り高い燻製料理や、手軽にできる3種のホットサンド、バーベキューのお肉に合う洋風だれ・タプナードなどを調理した。そんな中、「”タプナード”を”タプーリ”使って食べたいですよね～」「皆さんもぜひ”燻製”、食べて”くんせい”！」などなど、 DAIGOはなぜかダジャレを連発！

また、ロケ恒例の試食タイムには簾先生、紫藤先生、河野先生が参加し、炭火焼きコンロで焼いた肉や野菜を楽しむ“バーベキューパーティー”を開催。絶妙なタイミングで肉をひっくり返す紫藤先生のプロ技にいたく感激したDAIGOが、「僕がバーベキューをやるときは、紫藤先生に来てほしい！！」と熱烈リクエストをするひと幕も。

このほか、DAIGOと先生たちの息ピッタリのスキップ行進や、まだまだ飛び出すDAIGO即興ダジャレなど、見どころが満載の「出張！DAIGOも台所in秋の京都」をお見逃しなく！

©ABCテレビ

ロケの感想は「S・T・T」！そして“タプナード”の時代がやってくる！？

収録後、DAIGOに感想を聞くと「S・T・Tですね」と返答が。「外で・作るのも・楽しい！これが一番です。バーベキューはあまり行かないタイプですが、いつもの先生方・スタッフの皆さんとやれて、まさに大人の修学旅行気分。みんな高校生に戻ったような感じで、本当に楽しかったです」と振り返った。

今回のロケのように、童心に帰る瞬間はあるか問われると、「青春系の映画を見たり、子どもの頃によく食べていたものを口にする時」と回答。「フライドポテトを食べると塾帰りを思い出すし、『梅スッキリ』を食べると小学6年生の頃沢山食べてたな～と懐かしくなります。食で、あの頃が蘇りますよね…」と、「食」が過去の記憶を呼び起こすことをしみじみと実感した様子。

また、今回挑戦した中でのイチオシ料理を聞かれたDAIGOは、バーベキューのお肉に使用した洋風だれ・タプナードを猛プッシュ！「人生で初めて食べましたが、とても美味しかった！バーベキューに誘われた時に「俺タプナード持ってくわ」って言えたらかっこいいじゃないですか！『何それ』って言われたい(笑)」とひそかな願望を語った。また、「時代はタプナードだよ！」「来るんじゃないですか！？タプナードの時代が」と熱弁し、秋の京都ロケを締めくくったDAIGOだった。

©ABCテレビ

【番組情報】

「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」

2025年10月13日(月・祝)~17日(金)ひる1時30分～1時45分

（放送終了後、TVerで見逃し配信）

◆出演◆

≪月曜日～木曜日担当≫

辻調理師専門学校の先生方

日本料理担当：簾達也

西洋料理担当：紫藤慧

中国料理担当：河野篤史

≪金曜日担当≫

料理コラムニスト：山本ゆり

◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/daidokoro/