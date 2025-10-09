お金に余裕があるのはいいことですが、それをひけらかすようにセレブ自慢をする人っていますよね。特にママ友界隈では、夫の職業や収入でマウントをとる人もいるでしょう。しかし、本物のセレブはそんなしょうもないことはしないようで……？

今回は、タワマン自慢をする自称セレブママ友が本物のセレブには勝てなかった話をご紹介いたします。

本物のセレブには勝てない

「幼稚園のママ友はいつもブランド品を身につけて、きつい香水を漂わせてお迎えに来る、自称セレブ。最近タワマンの高層階に引っ越したらしく、今まで以上にマウントをとってくるようになりました。

そんなある日、自称セレブママ友と少し前に転園してきた別のママ友と3人で話していたのですが……。自称セレブママ友がいつものように自慢を始めて『タワマン暮らしは朝、エレベーターの取り合いで大変なの』『その分景色はいいから最高なんだけどね』と嫌味を言ってきたんです。しかしもう一人のママ友は『それは大変そうですねぇ』と、マウントにまったく動じないのでびっくり。なんでこんなに余裕があるのか不思議だったけど、実はこのママ友は地元では超有名な病院の後継ぎ息子と結婚したらしく、自称セレブママとは桁違いのお金持ちでした……。本物のセレブは、マウントを取られたからといって張り合うこともせず、静かに笑って聞き流すんだな、と驚きましたね。後日、真実を知った自称セレブママ友はものすごく悔しがってました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ さすがは本物のセレブ……！ なにを言われても動じない余裕があるのですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。