肉のうまみをたっぷりと吸ったやわらかな大根がたまらない！「豚バラと大根のオイスター煮」の献立
献立のメインは豚バラと大根をコク満点の煮汁で煮込んだ「豚バラと大根のオイスター煮」。大根をうすめにカットすることで、少ない時間で中までしっかり味がしみわたります。
【画像で確認】食材使い切りの「買い物リスト」が神！ 手早く作って、秋を実感できる料理家・みないきぬこさんの平日5日分の献立
副菜とスープは、煮ものを煮込んでいる間に作って。今日はレンジで手早く作れる「小松菜の香味だれがけ」、ひと煮立ちさせるだけの「ちくわとわかめのスープ」の2品です！
▷教えてくれたのは…
市瀬悦子さん
フードコーディネーター、料理研究家。食品メーカーの営業から料理の世界へ転身。「おいしくて作りやすい家庭料理」をテーマに、書籍や雑誌、テレビ、メーカー、イベントなどでメニュー開発を手がけている。
Instagram @ichise_etsuko
■メイン「豚バラと大根のオイスター煮」
食欲をそそるオイスターソースの味つけが、白いごはんに合う！
【材料・2人分】
豚バラ薄切り肉…120g
大根…小1/2本
しいたけ…4枚
サラダ油…小さじ1
オイスターソース、砂糖…各大さじ2
しょうゆ…小さじ1
水…１と1/2カップ
【作り方】
1. 大根は1cm厚さの半月切りにする。しいたけは軸を除いて縦半分に切る。豚バラ薄切り肉は7〜8cm長さに切る。
2. フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、豚肉を入れて色が変わるまで炒める。大根、しいたけを加え、全体に油がまわるまでさっと炒める。
3. オイスターソース、砂糖各大さじ2、しょうゆ小さじ1、水１と1/2カップを加えて混ぜ、平らにする。落としぶたをして弱めの中火で約20分煮る。均一に火が通るよう、途中で一度上下を返す。
（1人分348kcal、塩分2.5g）
■副菜「小松菜の香味だれがけ」
しょうがをきかせてさっぱりと。食べる直前に作って。
【材料・2人分】
小松菜…1わ
たれ
・しょうがのみじん切り…1/2かけ分
・ごま油…大さじ1/2
・しょうゆ、酢、砂糖…各小さじ2
・一味とうがらし…少々
【作り方】
1. 小松菜は5cm長さに切って耐熱ボウルに入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ(600W)で約2分30秒加熱する。水けをきって器に盛る。
2. たれを１にかける。
（1人分 60kcal、塩分0.9g）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■汁もの「ちくわとわかめのスープ」
さっと煮るだけの即席スープ。ちくわから出るうまみがおいしい！
【材料・2人分】
ちくわ…2本
カットわかめ…2g
水…１と1/2カップ
とりガラスープの素…小さじ1/3
塩、こしょう、ごま油…各少々
【作り方】
1. ちくわは薄い小口切りにする。
2. 鍋に水１と1/2カップ、とりガラスープの素小さじ1/3、塩、こしょう、ごま油各少々を入れて中火にかける。煮立ったらちくわ、カットわかめを加えてひと煮立ちさせる。
（1人分 43kcal、塩分1.4g）
【手早く作るコツ】
主菜を煮ている間に、スープ、副菜の順に作ります。小松菜は水が出ないよう、食べる直前に。
文＝斉藤久美子
【画像で確認】食材使い切りの「買い物リスト」が神！ 手早く作って、秋を実感できる料理家・みないきぬこさんの平日5日分の献立
副菜とスープは、煮ものを煮込んでいる間に作って。今日はレンジで手早く作れる「小松菜の香味だれがけ」、ひと煮立ちさせるだけの「ちくわとわかめのスープ」の2品です！
▷教えてくれたのは…
市瀬悦子さん
Instagram @ichise_etsuko
■メイン「豚バラと大根のオイスター煮」
食欲をそそるオイスターソースの味つけが、白いごはんに合う！
【材料・2人分】
豚バラ薄切り肉…120g
大根…小1/2本
しいたけ…4枚
サラダ油…小さじ1
オイスターソース、砂糖…各大さじ2
しょうゆ…小さじ1
水…１と1/2カップ
【作り方】
1. 大根は1cm厚さの半月切りにする。しいたけは軸を除いて縦半分に切る。豚バラ薄切り肉は7〜8cm長さに切る。
2. フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、豚肉を入れて色が変わるまで炒める。大根、しいたけを加え、全体に油がまわるまでさっと炒める。
3. オイスターソース、砂糖各大さじ2、しょうゆ小さじ1、水１と1/2カップを加えて混ぜ、平らにする。落としぶたをして弱めの中火で約20分煮る。均一に火が通るよう、途中で一度上下を返す。
（1人分348kcal、塩分2.5g）
■副菜「小松菜の香味だれがけ」
しょうがをきかせてさっぱりと。食べる直前に作って。
【材料・2人分】
小松菜…1わ
たれ
・しょうがのみじん切り…1/2かけ分
・ごま油…大さじ1/2
・しょうゆ、酢、砂糖…各小さじ2
・一味とうがらし…少々
【作り方】
1. 小松菜は5cm長さに切って耐熱ボウルに入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ(600W)で約2分30秒加熱する。水けをきって器に盛る。
2. たれを１にかける。
（1人分 60kcal、塩分0.9g）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■汁もの「ちくわとわかめのスープ」
さっと煮るだけの即席スープ。ちくわから出るうまみがおいしい！
【材料・2人分】
ちくわ…2本
カットわかめ…2g
水…１と1/2カップ
とりガラスープの素…小さじ1/3
塩、こしょう、ごま油…各少々
【作り方】
1. ちくわは薄い小口切りにする。
2. 鍋に水１と1/2カップ、とりガラスープの素小さじ1/3、塩、こしょう、ごま油各少々を入れて中火にかける。煮立ったらちくわ、カットわかめを加えてひと煮立ちさせる。
（1人分 43kcal、塩分1.4g）
【手早く作るコツ】
主菜を煮ている間に、スープ、副菜の順に作ります。小松菜は水が出ないよう、食べる直前に。
文＝斉藤久美子