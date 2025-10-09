【マルチグリドルで炒める】ごはんもお酒も進む「ねぎと牛肉のレモンバター炒め」
キャンパーの間で人気の調理器具、JHQの「マルチグリドル」をご存知ですか？ 焼く、煮る、蒸す、揚げるなど、1枚でさまざまな調理に使える上、軽くて薄くてお手入れも簡単。しかもガスコンロや炭火だけでなく、オーブン、IH調理器にも対応し、キッチンでも大活躍する万能ツールなんです。
そんなマルチグリドルの大ファンというのが、芸能界きってのアウトドアフリークでBBQ芸人のたけだバーベキューさん。アウトドアに必ず持参するほど愛用しているたけだバーベキューさんが、マルチグリドルに特化したとっておきのレシピを教えてくれます。
■ねぎと牛肉のレモンバター炒め
レモンのさわやかな酸味とバターのコクが牛肉に見事にマッチ。
ごはんもお酒もすすんじゃうひと皿。
【このレシピに使用したマルチグリドル／サイズ：25cm、タイプ：FLAT、深さ：2cm】
材料（2人分）
牛バラ肉（薄切り）…120g
レモン… 1/4個
細ねぎ…3本
しめじ…1/2袋（50g）
バター…10g
塩…少々
こしょう…少々
Ａタレ
マヨネーズ…大さじ1
しょうゆ…大さじ1/2
すりおろししょうが…小さじ1
砂糖…小さじ1
作り方
1.牛バラ肉はひと口大に切る。A の材料を混ぜてタレを作っておく。
2.レモンはくし形に切ったものを細かく三角にスライスする。細ねぎは3cm長さに切る。しめじは石づきを取って小房にほぐす。
3.マルチグリドルを中火にかけてバターを溶かし、1の牛バラ肉、2のしめじを入れて、塩、こしょうをして炒める。具材に火が通ったら、1のタレ、2のレモンと細ねぎを加えてさっと炒めて完成。
COMMENT
レモンは皮ごと使うので防腐剤・ワックス不使用のものを。手に入らない場合は皮をむいてから使ってください。
■レシピを参考にするときは
・「砂糖」＝上白糖、「バター」＝有塩バターのことです。
・マルチグリドルはフチがなく浅いので、調理中に具材がすべり落ちることがあるので注意しましょう。焼いたり炒めるときは菜箸やトングがおすすめです。
・マルチグリドルでの調理は先端が金属製のトング、フライ返し、フォーク＆ナイフ、金属製のタワシなどを使用すると、表面のコーティングを傷つける恐れがありますのでご注意ください。また、洗う際は、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジや布でやさしく洗ってください。
たけだバーベキュー
1986年生まれ。兵庫県出身。BBQはもちろんピクニックやキャンプ、野外飯などをこよなく愛する芸能界きってのアウトドアフリー ク。お肉検定やハーブ検定キャンプ検定などの資格も所持し、カナダアルバータ州BBQ大使などその他多くの肩書を持つ。テレビやラジオなど多岐にわたるメディアでBBQやアウトドアの楽しさを発信し続ける、今もっとも勢いのあるアウトドアタレントである。
