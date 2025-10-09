キヤノン株式会社は10月9日（木）、株式会社バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」とコラボすると発表した。キヤノンのカメラとレンズがミニチュア化され、歴代の5機種が再現される。

ネット販売のほか、全国のカプセル自販機で2026年2月に販売する。価格は500円。インターネットでは10月10日（金）11時からガシャポンオンラインで先行予約を開始する。

手のひらサイズのミニチュア

最新のEOSシステム「EOS R1」を始め、世界で初めてスピードライトと同調するX接点を搭載した「IV Sb（4Sb）型」（1952年発売）などをラインアップ。

レンズとボディは組み立て式となっている。

カプセル自販機と同様、オンライン販売でも機種はランダムとなり、特定の機種を選ぶことはできない。先行予約分は2026年2月下旬頃に届けられる予定で、在庫がなくなり次第終了となる。

ラインアップ機種

IV Sb（4Sb）型＋Serenar 50mm F1.8 I 7S型＋CANON 50mm F0.95 F-1＋FD55mm F1.2 S.S.C. ASPHERICAL EOS 5D Mark II＋EF24-70mm F2.8L USM EOS R1＋RF70-200mm F2.8 L IS USM Z（ホワイト）

製品ラインアップ

発売時期

2026年2月



先行予約

2025年10月10日（金）11時00分～2025年10月23日 (木) 23時59分まで

※ガチャポンオンラインで予約受付



価格

500円



取扱い場所

ガシャポンオンライン 全国のカプセル自販機取扱い店