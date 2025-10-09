2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』で見上愛と共にヒロインを務める上坂樹里がクランクインを迎えた。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

大関和（1858年～1932年）と鈴木雅（1857年～1940年）は、1886年に桜井女学校の看護婦養成所に第1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースとなった。しかし、ほどなくして大関は職場を追われて新潟県で女学校の舎監を務める。一方、鈴木は日本で初めての個人経営の派出看護婦会を設立し、やがてそこに大関も加わることに。2人は派出看護を行いながら、防疫活動でも大きな成果を残していく。その後、鈴木は看護婦会を大関に委ねて引退。大関はその後、会頭を務めながら、『派出看護婦心得』『実地看護法』などを執筆。2人は、看護師という職業の確立に大きく貢献した。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

主人公・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂がそれぞれ演じる。

上坂はクランクインにあたり、「直美として考えること、時に悩むこともありますが、そのすべてが幸せで、役とともに歩めることに感謝しています」とコメント。「共演者の皆様、スタッフの皆様と力を合わせながら、現場の温かな空気に包まれる日々です。その一瞬一瞬を大切に、この風が皆さまのもとへ優しく届くよう、心を込めて演じてまいります！」と決意を述べた。

