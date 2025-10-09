Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで｢Amazonプライム感謝祭｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、ハプティックフィードバックやアダプティブトリガーを搭載したSIE（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）のPlayStation 5向けの純正コントローラー「DualSense」がお得に登場しています。

【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド (CFI-ZCT1J02) 9,700円 （16％オフ）

純正品ゆえの安心感と信頼性。PS5純正ワイヤレスコントローラー「DualSense」が16％オフとお買い得！

Image: Amazon.co.jp

PS5ユーザーなら見逃せない、SIE（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）のPlayStation 5向けの純正コントローラー「DualSense」のコズミック レッドモデルが16％オフで販売中。ハプティックフィードバックやアダプティブトリガーなど、ゲームにより没頭できる機能を搭載したアイテムがお買い得です。

深みのあるメタリックレッドが印象的で、デスク上に置くだけでも存在感抜群。PS5に限らず、Windows PCやMac、Android／iOSデバイスでも使用可能と汎用性が高く、ひとつ持っておくと幅広く活躍してくれます。

ハプティックフィードバック×アダプティブトリガーで没入感が進化

Image: Amazon.co.jp

DualSense最大の特長は、ハプティック（触覚）フィードバックとアダプティブトリガーの組み合わせ。

アダプティブトリガーにより、ゲーム内のアイテムやその状況に応じて、さまざまな強さや張力を体感することが可能。弓の弦をギリギリと引き絞ったり、ハイスピードで走る車にブレーキをかけたりと、画面上で展開されるアクションを実感できます。

また、コントローラーからのハプティックフィードバックで、プレイヤーはゲーム内のアクションの効果や衝撃をダイナミックな触感として手元に感じとることができます。

PS5の没入感をもう一段階上げたいなら、16％オフとお買い得なこの機会がベストタイミング。PlayStation 5向けの純正コントローラー「DualSense」で、ゲームの世界を文字どおり“感じて”みてください。

【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド (CFI-ZCT1J02) 9,700円 （16％オフ）

なお、上記の表示価格は2025年10月9日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source:｢Amazonプライム感謝祭｣