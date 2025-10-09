ÈøÆ»～º£¼£¤ò·ë¤Ö¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥Ã¥×¡×¤¬¼Â¾Ú±¿¹Ò¡¿¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¼«Å¾¼Ö¼þÍ·¡É¥ëー¥È¤Ë¡¡
¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥Ã¥× ¥é¥º¥ê
¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¤È°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ò·ë¤ÖÎ¹µÒ¹ÒÏ©¤¬¡¢1999Ç¯¤ÎÇÑ»ß¤«¤é26Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£¼«Å¾¼Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÑºÜ¤Ç¤¤ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥Ã¥×¡×¤ò¡¢10·î¤ÎÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¸ÂÄê¤Ç¼Â¾Ú±¿¹Ò¤¹¤ë¡£¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¼þÊÕ¤Î»£±ÆÎ¹¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¤·¤Æ±¿¹Ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥Ã¥× ¥é¥º¥ê¡×¤È¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥Ã¥× ¤·¤Þ¤Ê¤ß¡×¤Î2ÀÉ¡£¼«Å¾¼Ö¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÑ¤ß¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾Á¥¤È¤âÀÑºÜÂæ¿ô¤ÏÌó50Âæ¡£
Á¥Æâ¤«¤é¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÂ¿ÅçÈþ¤òÄ¯¤á¤é¤ì¡¢¡ÈÎ¹¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¤·¤Þ¤Ê¤ß¤Î»þ´Ö¡É¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¶¤Ç¤·¤«ÅÏ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥ëー¥È¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥Ã¥× ¥é¥º¥ê¡×¤ÏÈøÆ»±ØÁ°»·¶¶～°æ¸ý¹Á¡ÊÂç»°Åç¡Ë¤ò¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥Ã¥× ¤·¤Þ¤Ê¤ß¡×¤Ïº£¼£¹Á～À¥¸ÍÅÄ¹Á¤ò¤¾¤ì¤¾¤ì±¿¹Ò¡£¤³¤Î2ÀÉ¤ÏÅÓÃæ¡¢À¥¸ÍÅÄ¹Á¤È°æ¸ý¹Á¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤Ð¡ÈÈøÆ»～º£¼£´Ö¡É¤ò·ë¤Ö¥ëー¥È¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï1Æü2±ýÉü¤Î±¿¹Ò¡£ÅÓÃæ²¼Á¥¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¼«Í³¤Ë¼þÍ·¥×¥é¥ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£ÅÚÆü½Ë¤ÎÏ¢Â³¤¹¤ë2Æü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¾è¤êÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡¢¤·¤Þ¤Ê¤ß¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÈÁ¥Î¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÈÂÚºß·¿´Ñ¸÷¡É¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ä±èÀþ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎËÜ³Ê±¿¹Ò¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥Ã¥× ¤·¤Þ¤Ê¤ß
±¿¹ÒÆü
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë
±¿ÄÂÈøÆ»±ØÁ°»·¶¶～º£¼£¹Á¡§5,000±ß ÈøÆ»±ØÁ°»·¶¶～°æ¸ý¹Á¡ÊÂç»°Åç¡Ë¡§2,500±ß À¥¸ÍÅÄ¹Á¡ÊÀ¸¸ýÅç¡Ë～º£¼£¹Á¡§2,500±ß À¥¸ÍÅÄ¹Á¡ÊÀ¸¸ýÅç¡Ë～°æ¸ý¹Á¡ÊÂç»°Åç¡Ë¡§1,000±ß
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ï¾è¤êÊüÂê
¢¨ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅÚÆü½Ë¤ÎÏ¢Â³¤¹¤ë2Æü´Ö
¢¨ÍøÍÑ³«»ÏÆü¤ÎÍâÆü¤¬Ê¿Æü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤Ï1Æü¸Â¤ê¤È¤Ê¤ë