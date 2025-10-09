JO1、チケットが即完となったデビュー5周年記念イベント『JO1 5th Anniversary ～祭り～』の全世界配信が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が、デビュー5周年を記念して10月18日・19日の2日間にわたり開催するスペシャルイベント『JO1 5th Anniversary ～祭り～』のチケットが即完。このたび、本イベントが、全世界から視聴可能なStreamPass/FanStreamにてライブストリーミング配信されることが決定した。

■エリア全体をJO1がジャック！縁日やおみくじ企画も

2日間のチケットが即日完売となった本イベントは、東京湾に面した「海の森水上競技場 特設会場」にて開催。この規模の単独野外ライブが即完となるのは極めて異例であり、ライブパフォーマンスに定評のあるJO1の注目度の高さがうかがえる。

さらに、花火とJO1の音楽がシンクロしたライブだけでなく、エリア全体をJO1がジャックし、キッチンカーの出店や縁日エリアの展開、ファンクラブ会員限定のメンバー手書きおみくじ企画など、多彩なコンテンツを予定。

イベント限定グッズも、竹製うちわや風鈴、木製台座付きアクリルスタンド、メンバー考案のユニークな川柳入りTシャツなど、“祭り”をテーマにしたラインナップが登場。

2日限りのプレミアムなイベントにファンの期待が高まっており、今回のライブストリーミング配信でも、国内外のファンからのアクセスが予想されている。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■ライブ情報

『JO1 5th Anniversary ～祭り～』

10/18（土）東京・海の森水上競技場特設会場

10/19（日）東京・海の森水上競技場特設会場

■関連リンク

イベントサイト

https://cloud.jo1.jp/feature/5th_anniv_matsuri

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/