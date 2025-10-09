【RIZIN】平本蓮、JTT退団のエリー氏との写真を公開「目を瞑むりながらKOできるらしい」と“意味深”投稿 ブラックローズ移籍説も浮上
総合格闘家の平本蓮が8日、自身のXを更新。朝倉未来と朝倉海兄弟らが所属するジャパン・トップ・チーム（JTT）のコーチを辞職したエリー・ケーリッシュ氏との写真を公開した。
■エリー氏、RIZINで試合決定か
平本は6日に自身がプロデュースした格闘技トレーニングジム『STILL THE GOAT』をオープン。そのジムで撮影された写真が注目を浴びている。
平本が8日に公開した写真には弟の平本丈、篠塚辰樹ら格闘家チーム「BLACKROSE（ブラックローズ）」のメンバーとともに腕を前で組み笑顔を見せるエリー氏の姿があった。
エリー氏は2月3日に自身のSNSでJTTのコーチを辞任することを発表。未来のコーチという立場から、自身も平本からトラッシュトークを受けていたが17日には初対面を果たしツーショット写真を公開。格闘技談義に花を咲かせたことを報告していた。
この写真を見たファンからは「エリー！？」「JTT→STGブラックローズ移籍ですね！」「あつい展開おきてる笑」「この写真みんなかっこよくていいね」などの反応があり、話題となっている。
エリー氏は8月に自身のXを作成。自身がRIZINに出場する可能性を示唆する投稿や練習動画をアップし、フェザー級の萩原京平や西谷大成、元パンクラス王者の新居すぐるらの名前を挙げて対戦を要望していた。
今回、平本が「目を瞑むりながらKOできるらしい」と写真とともに投稿したことで、エリー氏の試合が決定したのでは、との憶測も呼んでいる。