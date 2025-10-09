BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が、Instagramを更新。フランス・パリの街を楽しむオフショットを公開した。

【写真】少女のようにパリを楽しむBLACKPINKジェニーのオフショット / ジェニーのオリジナルフォント「ZEN SERIF」

■ナチュラルな雰囲気でパリを楽しむBLACKPINKジェニー

ジェニーは、現地時間10月6日に行われたCHANEL（シャネル）の2026年春夏コレクションショーに来場。これまでもペールブルーのキャミソールのコーディネートでショー会場に現れた際の模様や、ローライズジーンズ姿でパリを楽しむ様子を公開していた。

最新投稿でジェニーは、グレーのニットにブラックのミディ丈巻きスカートとレギンス、ブーツというシックなモノトーンコーデで登場。スマホとサングラスのみを手に、自然体なムードで雑貨などのショッピングを楽しむ。6枚目ではシャネルのニット帽を被り、ウエストをチラ見せ。9枚目ではまるで少女のようなナチュラルな魅力を放ちつつ、カメラに視線を向けた。

その後も歩きながらくるくる回ったり（12枚目）、コーヒーを手にひょっこりと顔を見せたり（16枚目）、無邪気な姿を多数披露したジェニー。キャプションにはフランス語で「au revoir（さようなら）」と記し、フランスとの別れを惜しんでいる。

なお投稿の最後の19枚目には、可愛らしいモンチッチのマスコットが2体登場。現在海外でも爆発的に人気を博しているモンチッチだが、BLACKPINKのLISA（リサ）もファンとして知られ、以前黄色いマスコットをバッグに付けていた（写真5枚目）。

SNSでは「パリのジェニ、目の保養」「可愛すぎるって」「オフのジェニちゃん可愛いすぎる」「ずっと若々しい」「パリとの相性がいいなあ」「ジェニの投稿でモンチッチもっと人気が出そう」と反響を集めている。

■BLACKPINKジェニーのフォント「ZEN SERIF」が誕生

またジェニーのアイデンティティを反映したオリジナルのフォント「ZEN SERIF」が誕生した。ジェニーの事務所・ODD ATELIERのサイトでは「伝統的な美意識と現代的なデザインを融合させたハングルフォントを、JENNIEとOAのアイデンティティを通して形作り、より多くの人々がハングルを日常生活の中で実用的かつ美しいものとして体験していただければ幸いです」というメッセージが掲載されており、フォントのデータをダウンロードすることができる。