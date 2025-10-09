柳原可奈子、娘への手作り“ハロウィン弁当”に反響「宝箱みたい」「愛情たっぷり」
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が8日、自身のインスタグラムを更新。娘への手作り“ハロウィン弁当” を公開した。
【写真】「宝箱みたい」娘への手作り“ハロウィン弁当”披露の柳原可奈子
「今朝は早く目が覚めたので #ハロウィン弁当 にしたよ」と、お弁当の写真を投稿。「かぼちゃをチンして潰して、クリームチーズとマヨネーズで味付けしました 柔らかくしたので食べやすいといいな」と紹介し、かぼちゃのオバケやハートなどをモチーフにしたかわいらしいおかずが入った手作り弁当を披露した。「大好物のしいたけもたっぷり」と入っており、柳原は「いっぱい食べてきてね〜」と愛情を込めた。
また投稿では、「次女も『ハロウィン!!』という言葉を覚えたようで、街で飾りを見つけると『あっ、ハロウィン!!』と指差して教えてくれます」と次女の成長を伝え、2ショットもアップ。「近々保育園でお芋ほりがあるそうで それはそれは楽しみに軍手と添い寝してました笑」と明かし、「2人とも楽しい思い出たくさんの秋になりそうです」と優しい母の顔をのぞかせた。
コメント欄には「凄い」「愛情たっぷり」「美味しそう」「すごくかわいい」「宝箱みたい」などの声が寄せられている。
