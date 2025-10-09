台風22号の影響で八丈島を中心とした伊豆諸島で大荒れの天気になっています。雨と風のピークは越えましたが、引き続き、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。雨も午後は止みますが、地盤がかなり緩んでいるため、土砂災害にも厳重に警戒をしてください。関東沿岸では、風が強く吹くでしょう。首都圏など広い範囲での交通機関の乱れはありませんが、千葉県や茨城県の沿岸の地域では一部で交通機関が乱れる可能性があるため、お気をつけ下さい。きょう午後は関東や東北の太平洋側、北海道の一部で雲が多いほかは、広く晴れる見込みです。特に晴れる時間が長い、東海や西日本では真夏日になるところもあるでしょう。

【進路図を見る】台風22号、この後の影響は？

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 ：15℃ 釧路：15℃

青森 ：19℃ 盛岡：20℃

仙台 ：21℃ 新潟：23℃

長野 ：23℃ 金沢：25℃

名古屋：32℃ 東京：24℃

大阪 ：29℃ 岡山：29℃

広島 ：30℃ 松江：25℃

高知 ：32℃ 福岡：28℃

鹿児島：31℃ 那覇：32℃

あす金曜日は東海や近畿で雲が広がりやすくなりそうです。土曜日は北日本や東日本でくもりや雨の所が多くなります。また、台風23号がきのう新たに発生していて、土曜日は沖縄や奄美で雨と風が強まるおそれがあります。週明けは台風が本州の南海上を進み、再び伊豆諸島で大荒れの天気になる可能性があります。今後の情報にご注意ください。