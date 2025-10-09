りんごちゃん、“坊主頭”にファン衝撃「服装とのギャップすごい」「二度見した」
【モデルプレス＝2025/10/09】ものまねタレントのりんごちゃんが8日、自身のInstagramを更新。坊主頭の姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】りんごちゃん「服装とのギャップすごい」衝撃の坊主頭
りんごちゃんは、FRUITS ZIPPERの真中まなとの2ショットや動画を投稿。5日に放送されたフジテレビ系「FNS鬼レンチャン歌謡祭」でのオフショットの様子で、可愛らしいアイドル衣装に坊主頭のカツラ、ツルツルの頭には青いリボンを付けた姿を披露している。真中の愛称が「まなふぃ」であることから、コメントには「りんふぃです」とも書き添えている。
この投稿に、ファンからは「服装とのギャップすごい」「かわいい」「二度見した」「見た途端笑った」「2人とも息ピッタリ」「何しても似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆りんごちゃん、坊主頭を披露
◆りんごちゃんの投稿に反響
