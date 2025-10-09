「秋冬の最高のボトム！」【ユニクロ】40代おしゃれママ絶賛♡「メンズパンツ」

秋冬コーデで活躍しそうなアイテムを新たに買い足すなら？── 今季はあえて“メンズアイテム”で、抜け感のあるこなれスタイルに挑戦してみるのも一つの手かも。編集部が注目した秋冬ボトムは【ユニクロ】で見つけたワイドシルエットのイージーパンツ。40代おしゃれママの@ayakonbubuさんも、「秋冬の最高のボトム」と絶賛する1本を早速チェック。

ワイド × テーパードのバランスがGOOD

【ユニクロ】「イージーワイドテーパードパンツ」\3,990（税込）

ウエストゴムのイージーな設計に、縦横両方に伸びる2WAYストレッチ生地が嬉しい1本。メンズサイズならではのゆとりで、締め付け感が少なく、楽にはけそうなのが魅力です。足先に向かって細くなるテーパード型だから、ほどよいゆるっと感とスッキリ見えの好バランスがGOOD。ダークブラウン・ダークグレー・ブラックと、投入するだけでシーズンムードを高めてくれそうな色展開にも注目です。

動きやすさばっちりだからママコーデにも◎

@ayakonbubuさんはグレーをセレクト。ブラックのトップスと合わせたモノトーンコーデで、上品さと動きやすさを両立させたような仕上がりに。「生地も厚みがあり高級感ある」と質感も評価していて、きちんと見せたい日のママコーデにも活用できそう。季節が進んだら、ジャケットやニットなどを合わせるスタイリングもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ayakonbubu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

