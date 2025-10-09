À¸³è¤òºÌ¤êË¤«¤Ë¡£40¼þÇ¯¤Î¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¡ÖGALERIE VIE Limited Store ―Voyage―¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤Î SUPER dot MARKET¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤äÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢´ï¤ä¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥¨¥¢¡¦¥Ù¥Ã¥É¥¦¥¨¥¢¤Ê¤É¡¢À¸³è¤òºÌ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÀ¸³è¤Î¥®¥ã¥é¥êー¡×¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ç¥ó¥ïー¥¯¥¹¡Û¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¡¡¥Öー¥±¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÊÌÃí¥Ð¥Ã¥¯¤âÅÐ¾ì
´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Äºê·ÃÈþ¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ú¥¨¥Ç¥ó¥ïー¥¯¥¹¡Û¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
¡Öedenworks installation¡×
À¸²Ö¤«¤é¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¤Ø¤È°Ü¤í¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤ËÈþ¤·¤µ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯²Ö¡¹¡£¡Ú¥¨¥Ç¥ó¥ïー¥¯¥¹¡Û¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»þ¤ò½Å¤Í¤ëÌ¥ÎÏ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öconservatory bag - Special Edition¡×³Æ\7,920
¡Ú¥³¥ó¥µ¥Ð¥È¥êー ¥Ð¥¤ ¥¨¥Ç¥ó¥ïー¥¯¥¹¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¥Ð¥È¥êー ¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û¤Î¤¿¤á¤Ë¼Äºê¤µ¤ó¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿²Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¸ª³Ý¤±¤È¼ê»ý¤Á¤Î2WAY¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¡¢²ÖÂ«¤ä¿¢Êª¤âÆþ¤ëÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û³ÆÅ¹¤Ç¤â10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Öedenworks BEDROOM bouquet¡×\3,300
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ï¡Ú¥¨¥Ç¥ó¥ïー¥¯¥¹ ¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡Û¤Î¥Öー¥±¤ò 1Æü25¸Ä¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
¼«Á³¤¬À¸¤ß¤À¤¹¥«¥éー¤¬Èþ¤·¤¤¡Ú¥ì¥Õ¥Ä¡Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÖLefts, ¡ß GALERIE VIE¡×
¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ú¥ì¥Õ¥Ä¡Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ð¥éÇÀ±à¡ÖRose Farm KEIJI¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ÖWABARA¡×¤Î²ÖÊÛ¤ä·Ô¤ÇÀ÷¿§¤·¤¿¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¡Ú¥ì¥Õ¥Ä¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥¨¥×¥í¥ó¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¿ー¥Ö¥ë¡Û¡Ú¥Õー¥É ¥Õ¥©ー ¥½ー¥È¡Û¡Ú¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É ¥Ûー¥à¡Û¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
À¸³è¤ò¾å¼Á¤ËºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ú¥¿ー¥Ö¥ë¡Û¤äÎÁÍý²È¡¦ÅÏÊÕÍ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ú¥Õー¥É ¥Õ¥©ー ¥½ー¥È¡Û¡¢¡Ú¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É
¥Ûー¥à¡Û¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥¨¥¢¤ä¥Ù¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ö¥Ã¥¯
¡ÖGALERIE VIE 40TH ANNIVERSARY BOOK ¡ÈVoyage¡É¡×\3,960
¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿°ìºý¤â¡£¡ÖGALERIE VIE 40TH ANNIVERSARY BOOK ¡ÈVoyage¡É¡×¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¦ÃæÅçÉÒ»Ò¤µ¤ó¤¬ÄÖ¤ë¡ÖVoyage¡×¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦Ê¿ÎÓÆà½ïÈþ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¡ÖGALERIE VIE Limited Store ―Voyage―¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û³ÆÅ¹¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÊÌÃí¥¢¥¤¥Æ¥à
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û40¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÊÌÃí¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
º¸¡Ã¥»ー¥¿ー\220,000¡¢¥Ù¥¹¥È\154,000¡Ú¥¨¥É¥Ê¡Û¡¢±¦¡Ã¥Ñ¥ó¥Ä\72,600¡Ú¥¸¥§¥·ー¡¦¥«¥à¡Û
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¼«¿È¤¬À÷¿§¤«¤éÊÔ¤ß¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤È¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡Ú¥¨¥É¥Ê¡Û¤Î¥Ë¥Ã¥È¡£¿´Ìö¤ëÈþ¤·¤¤¥«¥éー¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢½©Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ë·Ú¤ä¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¾å¼Á¤Ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡¢»ÅÎ©¤Æ¤Î¤è¤µ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ú¥¸¥§¥·ー¡¦¥«¥à¡Û¡£10Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥»¥¤¥éー¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ò¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É2025Ç¯½©Åß¤Î¥·ー¥º¥ó¥«¥éー¤ÇÊÌÃí¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¡Ã¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯³Æ\39,600¡Ú¥Æ¥ó¥Ù¥¢¡Û¡¢±¦¡Ã¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹\84,700¡Ú¤Ø¥ê¥åー¡Û
1960Ç¯Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤é¥Ñー¥Ä¤Þ¤Ç¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û40¼þÇ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ì¤«¤éÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ú¥Æ¥ó¥Ù¥¢¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ê¥Í¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡£
¡Ú¤Ø¥ê¥åー¡Û¤Ï¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¤òÉü¹ï¡£ÅÔ²ñÅª¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¥¥¤Ë¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤«¤«¤È¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¤È¤·¤Æ¤â¥ß¥åー¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¡Ã¥·¥çー¥ë\99,000¡Ú¥Þ¥¤¥Ç¥£¡Û¡¢±¦¡Ã¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹\33,000¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°\39,600¡¢¥ê¥ó¥°\39,600¡Ú¥·¥ê ¥·¥ê¡Û
¥Ñ¥¿¥´¥Ë¥¢»º¤Î100¡ó¥á¥ê¥Î¥¦ー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥çー¥ë¤Ï¡¢¥¦¥º¥é¤ÎÌÜ¤Î¿¥¤êÌÏÍÍ¤¬¾ÝÄ§Åª¡£¥·ー¥º¥ó¥ì¥¹¤Ë»È¤¨¤ë·Ú¤ä¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û¤Ë¤Ï¡¢Çò¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Úー¥ë¥Ö¥ëー¤Î¾ð·Ê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡×¤È¤Î¡Ú¥·¥ê ¥·¥ê¡Û¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î»×¤¤¤òÅê±Æ¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡£¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä°Û¤Ê¤ë¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¤Î¼«Á³¤ÊÍÉ¤é¤®¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖVoyage¡×¤¬ÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡Ú¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー¡Û¤Î¾å¼Á¤ÇË¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¡ÖGALERIE VIE LimitedStore - Voyage -¡×
´ü´Ö¡¿2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¿·î～¶â12:00～19:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë11:00～19:00
²ñ¾ì¡¿SUPER dot MARKET¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³ 3-17-2¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹