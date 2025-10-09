時事通信社が9日、公式ホームページなどで、7日に自民党本部での高市早苗総裁の取材待機中に報道陣の一部が「支持率下げてやる」などと発言し、音声が一部メディアのネット中継で流れた問題について、同社の映像センター写真部所属の男性カメラマンの発言だったことを確認したと発表した。同社は「本人を厳重注意しました」と処分を明らかにした。



【写真】阪神タイガースファンで笑顔の高市早苗氏

男性カメラマンは、高市氏の取材対応を待っていた際、雑談で「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」と話し、ネット中継で収録された音声がSNS上で拡散し、炎上していた。



他にも、報道陣から「裏金と靖国と何かでしょ？」「靖国は譲れません」「イヤホンつけて麻生さんから指示聞いてたりして」「リモコン？」などと高市氏を揶揄（やゆ）ような発言があったが、同社は「このカメラマンの発言ではないことを確認しました」としている。



同社は「雑談での発言とはいえ、報道の公正性、中立性に疑念を抱かせる結果を招いた」として、厳重注意した。



斎藤大社長室長は「自民党をはじめ、関係者の方に不快感を抱かせ、ご迷惑をおかけしたことをおわびします。報道機関としての中立性、公正性が疑われることのないよう社員の指導を徹底します」としている。



（よろず～ニュース編集部）