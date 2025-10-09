何故100均で売ってるのか信じられん…可愛いだけじゃない！もしもの時に頼りになるスリッパ

最近ダイソーで見つけたのが『外でも履けるスリッパ（ぽんぽん）』。ふわふわの素材感とぽんぽんが付いたデザインが目を引きますが、何より驚くのは、この見た目で外用としても履けること。しっかりと厚みのあるソールが付いているから、おうちの中でも外でも履き心地バツグン！想像以上に頼りになるスリッパでした！

商品情報

商品名：外でも履けるスリッパ（ぽんぽん）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：足の対応サイズ22〜24cm

販売ショップ：ダイソー

ふわふわ感とデザインが可愛い♡『外でも履けるスリッパ（ぽんぽん）』

ダイソーのスリッパ売り場って、とても充実していますよね？筆者もダイソーパトロール時には絶対にチェックするコーナーなのですが、最近も素敵なスリッパを発見！『外でも履けるスリッパ（ぽんぽん）』という商品です。

まず、見た目の可愛さに惹かれました♡暖かそうな、ふわふわの素材感とフロントに付いたぽんぽんが愛らしくて、なんだか小動物みたいですよね。

触ってみると、もっちりとしていてふかふか。素材はポリエステルと表記されているので、フェイクファー製なのですが、落ち着いた色味も相まって高見えします。

実際に履いてみると、こんな感じ。足をふんわりと包みこんでくれて、履き心地がバツグンです！

厚みのある底付きだから外履きとしても履ける！応用力がスゴイ！

そして可愛いだけじゃないのが、この商品のスゴイところ。商品名通り、このスリッパは外履きとしても使えるんです。スリッパを裏返すと、しっかりとした厚みのある底がついていて、滑りにくいのが特徴的。普通の道路でもバッチリ活躍してくれます。

底がしっかりとしているから、パタパタと音がしにくいところもGOOD。階段の上り下りもしやすく、内履きとしてはもちろん、外履きとして履いても遜色ありません。

何より、このスリッパ。もしもの災害時でも、スリッパのまま外に出られるという安心感があります。災害大国である日本に住んでいる私たちだからこそ、備えておきたいアイテムです。

今回は『外でも履けるスリッパ（ぽんぽん）』をご紹介しました。ルックスが可愛いだけじゃなく、家の中でも外でも履ける便利なスリッパ。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。