新色のネイビーが登場！ユアサプライムス「プレミアムフェイクファー電気毛布」
ユアサプライムス株式会社から、「極上のシルキータッチ」で好評のロングセラーシリーズ「プレミアムフェイクファー電気毛布」に、新色のネイビーが登場。
2025年10月上旬より、全国の家電量販店や自社オンラインストアなどで順次発売されます。
ユアサプライムス「プレミアムフェイクファー電気毛布」
発売日：2025年10月上旬
希望小売価格：11,800円(税込)
販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com 他
2017年の発売以来、ロングセラーとなっている「プレミアムフェイクファー電気毛布」
最大の特長は、「毛足約10ミリのプレミアムフェイクファー」による、まるで本物のファーに包まれるような、やわらかで上質なシルキータッチです。
保温性の高いフランネル素材が、触れた瞬間から体全体をやさしく温めます。
両面ともに柔らかなシルキータッチの掛／敷毛布は、188×130cmのたっぷりサイズで、寝室だけでなくリビングのソファ掛けとしても快適に使えます。
落ち着いたインテリアに映える新色「ネイビー」
今回、新たに「ネイビー」がカラーバリエーションに追加。
シックで落ち着いた印象で、男性やスタイリッシュな寝室を好む方にもぴったりです。
既存のフェミモカ、グレーと合わせて、好みに応じたコーディネートを楽しめます。
快適な眠りをサポートする機能
足元を重点的に温める「頭寒足熱配線」を採用し、冷え性対策をサポート。
さらに、室温センサーが朝方の冷え込みをキャッチし、自動で温度を調節してくれるので、寒い日も朝まで快適な眠りが続きます。
弱〜強まで好みの温かさに無段階で調整できるのも嬉しいポイントです。
清潔に使えて経済的
ダニを高温で退治する「ダニ対策モード」を搭載。
また、コントローラーを外せば本体を丸洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
電気代は強運転でも1時間当たり約1.4円と経済的で、AC電源のため充電切れの心配なく使えるのも魅力です。
製品詳細
商品名：プレミアムフェイクファー電気毛布 掛／敷
型番：YCB-PF60E(A)
カラー：ネイビー
サイズ(約)：188×130cm
機能等：温度無段階調節、室温センサー、頭寒足熱配線、ウォッシャブル、ダニ対策モード
極上の肌触りと多彩な機能を兼ね備えた、冬の快眠をサポートする電気毛布。
ユアサプライムス「プレミアムフェイクファー電気毛布」の紹介でした。
