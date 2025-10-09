26年前期朝ドラ『風、薫る』上坂樹里の撮影開始！ 「毎日が新しい風に吹かれているようでとても刺激的」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める2026年前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合ほか）より、上坂の撮影が開始され、コメントが到着した。
【写真】上坂樹里が演じる『風、薫る』のもう一人の主人公・大家直美の洋装姿
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じる。
主人公・一ノ瀬りんを演じる見上に続き、もう一人の主人公・大家直美を演じる上坂樹里の撮影も都内でスタート。
上坂は「撮影が始まり、毎日が新しい風に吹かれているようでとても刺激的です。直美として考えること、時に悩むこともありますが、そのすべてが幸せで、役とともに歩めることに感謝しています。共演者の皆様、スタッフの皆様と力を合わせながら、現場の温かな空気に包まれる日々です。その一瞬一瞬を大切に、この風が皆さまのもとへ優しく届くよう、心を込めて演じてまいります！ 放送を楽しみにしていただけたらうれしいです」と意気込んでいる。
連続テレビ小説『風、薫る』は、NHK総合ほかにて2026年春より放送。
