カーアクセサリーブランド「D.A.D(GARSON)」と、圧倒的な存在感を誇る歌姫「倖田來未」さんによるスペシャルコラボレーション第2弾が登場！

“ラグジュアリー × 大人カッコいい”をテーマにした全9アイテムのカーアクセサリーが、2025年10月11日(土)より発売されます。

D.A.D × KODA KUMI SPECIAL COLLABORATION Vol.2

販売開始日：2025年10月11日(土)

展開場所：D.A.D公式通販サイトおよび全国のD.A.Dスペシャルショップ

特設ページ：https://www.garson.co.jp/collaboration_kodakumi/

前回のコラボレーションが大反響を呼んだ「D.A.D」と「倖田來未」さんのタッグが再び実現！

D.A.Dならではの高級感と、倖田來未さんの世界観が融合した、唯一無二のカーアクセサリーコレクションです。

車内空間を華やかに演出する、全9アイテムを紹介します。

ロイヤルステアリングカバー Sサイズ

価格：6,300円(税込)

クロームメッキ調リングとKODA KUMIロゴ刺繍が際立つデザイン。

グリップ感と高級感を兼ね備えたステアリングカバーです。

ミラー

価格：7,000円(税込)

視界が広がる防眩仕様のミラー。

KODA KUMIロゴを全面に散りばめたデザインで、車内の印象を格上げします。

もふもふシートカバー 1枚入り

価格：11,100円(税込)

ふわふわの肌触りが魅力のファー素材を使用。

ズレ落下防止ストッパー付きで快適な座り心地です。

もふもふクッション 1枚入り

価格：7,500円(税込)

型崩れしにくい特殊加工が施されたクッション。

ふわふわのファー素材で、車内に癒やしをプラスします。

ネックヘッドパッド

価格：6,800円(税込)

首元をやさしくサポートし、長時間のドライブを快適にしてくれるネックヘッドパッドです。

スマートキーケース II

価格：5,500円(税込)

ワンタッチ開閉フック＆落下防止チェーン付き。

大型のスマートキーにも対応した実用性の高いアイテムです。

ナンバーフレーム

価格：5,000円(税込)

普通車・軽自動車のフロント、リアに対応。

新基準にも適合したスタイリッシュなナンバーフレームです。

サークルステッカー

価格：5,000円(税込)

KODA KUMIロゴを中央に、D.A.Dロゴが囲む限定デザイン。

車外にも個性を演出します。

マルチホルダー ワイド type EXE

価格：11,000円(税込)

販売場所：『SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign』 POP UP STORE 限定

スマホやサングラス、電子タバコなどを美しく収納できるマルチホルダー。

両面テープで簡単に装着できます。

機能性とデザイン性を兼ね備えた、ファン必見のコレクション。

「D.A.D × KODA KUMI SPECIAL COLLABORATION Vol.2」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “ラグジュアリー × 大人カッコいい”をテーマにした全9アイテム！D.A.D × KODA KUMI SPECIAL COLLABORATION Vol.2 appeared first on Dtimes.