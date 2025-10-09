タイBLドラマ『My Stubborn』Boat＆Oatのコメント動画＆刺激的な新場面写真4点公開 U-NEXTでUncut版配信スタート
タイBLドラマ『My Stubborn（マイ・スタボーン）』のUNCUT版が9日、U-NEXTでの全話独占先行レンタル配信された。あわせて、主人公ソーンとジウィンの関係の揺れ動きがわかる、少し際どい刺激的なシーンを集めた新たな場面写真4点と主演のBoat、Oatからの日本のファンに向けたコメント動画が公開された。
【場面写真】ドキッ！ソーン（Boat）に跨り熱く見つめるジウィン（Oat）
本作は、パイロット版動画がYouTubeで驚異の900万回再生を記録した注目作。昔から知り合いだった素直で明るい大学生ジウィン（Oat）と、口が悪くぶっきらぼうな年下嫌いの先輩ソーン（Boat）が、インターン生と指導社員として2年ぶりにオフィスで再会することから始まるロマンス。
過去の出来事のせいで苦手に思っていたソーンに、ジウィンが教えてほしいと頼んだのは、ビジネススキルでもマナーでもなく、なんと「超絶テクニックのキス」。マスターするまでは誰にも秘密の“レッスン”が重ねられていく。
【場面写真】ドキッ！ソーン（Boat）に跨り熱く見つめるジウィン（Oat）
本作は、パイロット版動画がYouTubeで驚異の900万回再生を記録した注目作。昔から知り合いだった素直で明るい大学生ジウィン（Oat）と、口が悪くぶっきらぼうな年下嫌いの先輩ソーン（Boat）が、インターン生と指導社員として2年ぶりにオフィスで再会することから始まるロマンス。
過去の出来事のせいで苦手に思っていたソーンに、ジウィンが教えてほしいと頼んだのは、ビジネススキルでもマナーでもなく、なんと「超絶テクニックのキス」。マスターするまでは誰にも秘密の“レッスン”が重ねられていく。