家族の絆を深める多彩なプログラム！マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2025

株式会社ACCEL LINKは、西日本最大規模の子育て世帯向けテーマパークイベント「マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2025」を、2025年10月25日(土)・26日(日)にインテックス大阪にて開催。

「共育て」の推進をテーマに、家族の絆を深める多彩なプログラムが用意されています。

マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2025

開催日時：2025年10月25日(土)〜26日(日)

開催場所：インテックス大阪

対象：妊娠中の方、子育て中の家族、プレパパ・プレママ

入場料：当日未定(事前登録で割引あり)

主催：株式会社ACCEL LINK

「マタニティ＆ベビーフェスタ」は、「育児は夫婦で行うものであることが当たり前になる社会」を目指し、家族全員が協力して子育てに取り組む「共育て」の文化を広げるイベントです。

会場では、パパのための育児メディア「パパしるべ」による企画や、厚生労働省が推進する「共育プロジェクト」のブース展示、トークショーなどを通じて、夫婦で協力する育児を推進します。

家族への思いをカタチに変える感動体験

本フェスタでは、家族の絆を深める記憶に残る体験プログラムを多数用意。

毎年人気の「タイムカプセルコーナー」では、来年親になる夫婦や生まれてくる赤ちゃんへのメッセージを預かり、翌年の開催時にお返しする感動企画を実施します。

また、今回の新企画として「絵馬コーナー」が登場。

「愛するわが子が元気に産まれてきてくれますように」といった家族の願いを込めた絵馬は、フェスタ終了後に大阪護國神社にてお焚き上げが行われます。

家族で楽しむ多彩なプログラム

イベントでは、例年人気の「ハイハイ競争」に加え、新企画「家族3人6脚レース」を開催。

ステージでは「ベビーシャワーパーティー」と題し、プロの歌手が家族をテーマにした歌を披露します。

会場内には「アカチャンホンポ」や「バースデイ」など70社を超える企業が出展し、子育てに役立つ最新グッズの展示やサンプリングも実施。

そのほか、子育て中の家族に人気の「おひるねアート」や「マタニティペイント」、ハロウィンとコラボした特別な写真撮影コーナーも設置され、家族みんなで楽しめる内容が盛りだくさんです。

プレママ・プレパパから子育て中のファミリーまで、誰もが楽しめて学べるイベント。

家族みんなで子育てについて考え、絆を深める絶好の機会です。

「マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2025」の紹介でした。

