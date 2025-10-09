100均にこのタイプ出たのデカい！「硬めな質感で爽快！」他だと高くて2000円するグッズ
商品情報
商品名：頭皮ケアブラシ 持ち手付き
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦18×横7.5cm
販売ショップ：セリア
持ち手付きでネイルを気にせず使える！セリアで見つけた頭皮ケアブラシ
最近は100円ショップでも本格的なヘアケアアイテムが販売されていて、なかなか侮れないですよね。セリアにもたくさん揃っていますが、気になる商品を発見しました！
今回ご紹介するのは『頭皮ケアブラシ 持ち手付き』。シャンプーの際に頭皮をマッサージしてケアできる、持ち手付きのブラシです。
頭皮ケアブラシで、持ち手付きというのが珍しいですよね。ネイルを気にせず使える点も良いなと思います。
持ち手とブラシの接続部分は、とても柔らかくて弾力があります。
程よくしなるので、頭のカーブにフィットします。
大きめの穴が開いており、通気性が良く乾きが速く、髪の毛が絡んでもすぐ除去できる点が購入の決め手になりました。
一般的な持ち手付きブラシは、パーツがはめ込んであるタイプで、中に水がたまりやすいのがネックです。
こちらは、そういったストレスがなく、メンテナンスが楽なのもメリットです。
ちなみに、トゲトゲの部分はやや硬めです。
硬めの質感でマッサージ効果抜群！爽快感を重視する方におすすめ◎
早速使ってみたところ、トゲトゲが硬いため、筆者は結構痛みを感じました。
接続部分は柔らかいので力がかかりにくいようにはなっていますが、とにかくトゲ部分が硬いので、ゴリゴリとマッサージをしているかのような感覚を味わえます。
柔らかめのブラシを好む方よりは、ハードな質感で爽快感を重視する方におすすめのアイテムです。
フックに掛けて保管できるのが嬉しいポイント！
しっかり水切りできるため、衛生面も保てます。
こういったアイテムは置いて保管すると、水切れの悪さで発生するヌメリや汚れが気になるので助かります。
今回はセリアで見つけた『頭皮ケアブラシ 持ち手付き』をご紹介しました。
持ち手がない頭皮ケアブラシでも1,000〜2,000円するものが多いため、コスパの高さは抜群です！硬めの頭皮ケアブラシをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。