2025年10月16日に開催が予定されていた「2025 LUHAN SEASON4 ASIA TOUR」東京・横浜公演が、中止となることが発表されました。

鹿羗(LUHAN)本人の健康上の理由によるもので、病院および専門医からの強い勧告を受けた結果、残念ながら中止の決定に至ったとのことです。

2025年10月16日に開催を予定していた「2025 LUHAN SEASON4 ASIA TOUR」東京・横浜公演について、鹿羗(LUHAN)本人の健康上の理由により、中止されることが告知されました。

主催者からは、公演を楽しみにしていたファンや関係者に対し、心からの謝罪と感謝の言葉が述べられています。

今後の対応について

本公演の中止に伴う今後の対応（チケットの払い戻しなど）については、iMe Japan公式X(旧Twitter)アカウントにて随時案内されるとのことです。

チケットをお持ちの方は、公式アカウントからの続報をご確認ください。

鹿羗(LUHAN)本人およびスタッフ一同からは、「一日も早い回復と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。再び良い形で皆様とお会いできる日を楽しみにしております」とのメッセージが寄せられています。

公演を心待ちにしていたファンにとっては大変残念なお知らせとなりますが、鹿羗(LUHAN)さんの一日も早い回復が祈られます。

「2025 LUHAN SEASON4 ASIA TOUR」東京・横浜公演の開催中止に関するお知らせでした。

