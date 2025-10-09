歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。干し椎茸を使ったお新香の素の作り方を動画で紹介しました。

【写真を見る】【 工藤静香 】 「椎茸でお新香の素を作るのが大好きです」「かなり重宝します」 作成動画を公開



工藤さんは、「干し椎茸！戻したつゆは出汁にもなるし、何といっても、椎茸でお新香の素を作るのが大好きです。」と投稿。







続けて、「これとってもおいしいので是非試してもらいたい。」と綴り、干し椎茸を使ったお新香の作り方を動画で紹介しました。







動画では、水で戻した干し椎茸をみじん切りにして、フライパンで炒めながら、鷹の爪やゴマ、みりん、ゴマ油などを加えていく様子が紹介されています。







完成したお新香の素を使った料理の写真もあわせて投稿し、「一度お新香の素を作ってしまえば、塩もみしたきゅうりにかけたり、お肉やサラダ！ かなり重宝します。」と、その万能ぶりをアピールしています。







