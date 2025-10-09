◇MLB カブス 4-3 ブリュワーズ(日本時間9日、リグリー・フィールド)

先に3勝したチームが突破となる中、2連敗と崖っぷちだったカブス。本拠地で迎える3戦目に逆転勝利し、地区シリーズ突破に望みをつなぎました。

カブスは初回、ライト線に抜ける2塁打と四球を許し1アウト1、2塁のピンチを招きます。さらに後続の打席では、内野へあがったフライをファースト守備についていたマイケル・ブッシュ選手が見失ったこともあり、1アウト満塁にピンチを拡大。犠牲フライで先制点を献上しました。

しかしその裏には、先ほどフライを見失っていたブッシュ選手が先頭打者HR。地区シリーズ1戦目に引き続き、同一シリーズで2度の先頭打者HRを放ち、MLB史上初の出来事としました。ここから勢いに乗ったカブス打線は一挙4得点。以降は追加点とならなかったもののリードを守り切り、1点差で勝利しました。

ブッシュ選手は試合後、「(フライを)見失ってしまい1点を与えてしまったのは、やはり悔しかった。でもすぐに切り替えるしかない。(先発投手の)タイヨンがよく1点に抑えてくれた。その後は『長い試合だ、まだアウトはたくさんある』と自分に言い聞かせ、いい打席にしようと切り替えた。ベンチのエネルギーもすごくて、それに助けられたと思う」と初回の打席を振り返ります。

さらにリードオフマンとしての活躍が続いている点については「1番に入っても自分のスタイルを変えず、積極的に打ちにいき、自分の目を信じて打席に立っている。結果が出る時もあるし、出ない時もある。でも今日みたいにいい形で始められると、やっぱりチーム全体に勢いが出るね」とコメント。

本拠地で浴びる声援についても「今日のような応援をシーズン通してずっと感じてきたし、ポストシーズンに入ってからは特にすごい。声援があると、それだけで1人多くフィールドにいる感覚になる。相手にプレッシャーを与えるし、本当に心強い。初回から最終回までスタンドからの熱気がすごくて、選手としてもすごく楽しいし、力になる。明日もそのエネルギーを届けてもらいたい。僕たちも楽しみにしている」と語りました。