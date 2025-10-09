「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」から『アダムズ・アップル』場面写真＆メイキング写真が解禁

2025年11月22日に60歳の誕生日を迎える、デンマークで最も成功した世界的俳優の一人、マッツ・ミケルセン。この度、生誕60年を記念して「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が11月14日（金）新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開。

この度、試練と不条理の果てに予期せぬ“奇跡”が舞い降りる予測不能なダークヒューマンドラマ『アダムズ・アップル』から場面カット＆メイキングカットが解禁！

「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」開催決定！日本劇場初公開作から代表作まで特集上映 2025年11月22日に60歳の誕生日を迎える、デンマークで … 「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」開催決定！日本劇場初公開作から代表作まで特集上映

マッツ・ミケルセン生誕60周年祭【概要】

プロのダンサーとしての約10年にわたるキャリアを持ちながら、『プッシャー』で鮮烈な映画デビューを飾って以来、ニコラス・ウィンディング・レフンやトマス・ヴィンターベアといったデンマークを代表する名だたる巨匠たちの作品に数多く出演し、『偽りなき者』で第65回カンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞。その一方で、『007/カジノ・ロワイヤル』で演じた魅惑的な悪役像で世界中に強烈な印象を残して大ブレイクを果たす。その後もハマり役となった『ハンニバル』でその人気を不動のものとし、名実ともに現代デンマークを代表する俳優となった。

本生誕祭では、彼の60歳の節目を祝い、日本劇場初公開の貴重な作品を含む7作品を一挙に上映。若き日のマッツ・ミケルセンを堪能できる『ブレイカウェイ』や『フレッシュ・デリ』、長らく未公開となっていた『メン＆チキン』といった日本初公開作だけでなく、『アダムズ・アップル』、『アフター・ウェディング』、『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』、そして代表作とも言うべき『偽りなき者』まで、マッツ・ミケルセンのキャリアを通じて培われた演技の真髄を劇場で堪能できる滅多にない機会となる。 “北欧の至宝”とも称される名俳優の輝き、そして圧倒的な存在感をスクリーンで体感してほしい。

『アダムズ・アップル』の場面カット＆メイキングカット

今作でマッツ・ミケルセンが演じるのは、穏やかながら度を越えた楽観主義者、短パン姿の型破りな牧師イヴァン。一見すると健全な思考の持ち主だが、徐々に常軌を逸した言動や異常性が滲み出てくる、という役どころ。

解禁された場面カットでも、マッツ・ミケルセン演じるイヴァンは理知的で好印象な人物の雰囲気を漂わせている。そんなイヴァンが劇中でどんなサイコパスな一面を披露するのか、そしてその裏に隠された彼の過去とは…。光の中に立つ人かと思えば、影が濃くなるにつれその輪郭が歪んでいくさまを見事なまでに体現するマッツ・ミケルセンに注目してほしい。

併せて解禁されたメイキングカットでは、マッツ・ミケルセンがアダムを演じたウルリク・トムセンと監督と話す様子や、カメラを覗く姿、キャスト陣と並んで立つ姿が捉えられている。

『アダムズ・アップル』 あらすじ

仮釈放されたアダムは更生施設を兼ねた田舎の教会へ送り込まれるが、ネオナチ思想に染まる彼は、指導役の聖職者イヴァンから目標を問われ「庭のリンゴを収穫してアップルケーキを作る」と適当な返事をする。イヴァンの自己欺瞞を執拗に暴こうとするアダムだったが、そんな彼に奇怪な災いが次々と降りかかる…。

「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」の全ラインナップはこちら。



（海外ドラマNAVI）

