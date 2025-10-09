54ºÐ¡¦ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼39Ç¯¡×Êó¹ð¡¡15ºÐÅö»þ¤Î½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡Ê54¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é39Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×15ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö1986Ç¯10·î8Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢ËÜÆü39Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¦¡¦¡¦¡¢¤â¤Á¤í¤óº£¤â¡ª¡ª¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¤µ¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤«¤ï¤¤¤¤ËþÎ¤Æà¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÅö»þ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤¬¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¤Ç¤âËþÎ¤Æà¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï1970Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£B·¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²ò»¶¸å¤Ï¥½¥í¤Ç²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢·ò¹¯¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºî¤âÂ¿¤¤¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
