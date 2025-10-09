HOMINISが今気になるふたりの関係を深ぼる企画「ふたりのこと。」

今回のふたりは、テレ東系ドラマプレミア23『シナントロープ』(毎週月曜23:06〜放送)で共演中の水上恒司と山田杏奈。



5年前の初共演を経て、再び同じ現場に立つ2人が当時の印象や現在の距離感、そして互いの共通点など、2人の仲が垣間見えるトークをお楽しみください！

――ドラマ『大江戸もののけ物語』(NHK BSプレミアム)で5年前に初共演ということでしたが、当時のお互いの印象を聞かせてください

水上「お互いウブな役で。ストーリーも恋仲にはなっていくんですが妖怪の話だったので、決して今回の『シナントロープ』みたいにラブが主ではなくて。撮影自体もそんなにずっと一緒にいる感じでもなかったんです。たまに来る可愛い女の子みたいな印象で、ずっとニコニコしてて、寒そうにしながらもガンガンにやってるなって。僕は人の粗を見ちゃう性格悪いところがあるんですけど、杏奈ちゃんに関しては本当に嫌な印象が全然なかったです」

山田「確かに、そんなに長い時間撮影してたわけじゃないので。ただ、水上さんは主演だったので大変だろうなって思ってました。周りを見てしっかりしていらっしゃる方だなという印象で。あとは、時代ものだったので髷がめちゃくちゃ似合っていて、"頭がきれいだな"って思いながら見てました(笑)。あんなに似合う人なかなかいないですよね」

水上「中剃りめっちゃ似合います」

――「シナントロープ」での撮影を経て、今のお互いについてはどうですか？

水上「今回の取材を受ける中で、杏奈ちゃんが僕に対してなぜこういう距離感なのかが少しわかってきました。僕は"何を考えているかわからない"と言われることが多くて、それは杏奈ちゃんに限らずよく言われることなんです。だからこそなのかもしれませんが、踏み込んだ話はそんなにしていません。ただ、踏み込まないと仲良くなれないとは思っていなくて。現場でカメラの前に立つことや、その前の接し方というのは役者同士の中ではひとつの判断基準になると思うんですけど、杏奈ちゃんに関してはいい印象しかない。純粋にお芝居を楽しめる女優さんだなと思います」

山田「"何を考えているかわからない"というよりは、"すごく考えている"という印象です。前にご一緒したときより今は一緒に過ごす時間も長いですし、現場でたわいもない話をすることもあります。だからこそ素敵だなと思います。"わからない"というより、その考えを邪魔したくない。下手なことをして嫌われたくないという気持ちが大きいです(笑)」

水上「めちゃめちゃ気を遣われてる(笑)。僕、繊細なんですよ！」

山田「この距離感の関係がベストだと思います」

水上「目的はやっぱり"いい芝居をするための関係性"であることが一番です。芝居をする上で相手に遠慮があるとダメですが、それがないので正解だと思います。少なくとも僕の方には遠慮がないので、どんと杏奈ちゃんにぶつかっていけています」

――似ているなと感じる部分はありますか？

水上「"過去の栄光にすがらない"という感覚は似ていると思います。僕らでいうとアカデミーっていうのがあって、それを"もう何にもねえよな"って話せたのがすごく潔くて気持ちよかった。そういう部分は近い気がしますね」

山田「現場で自分の芝居観について語り合うことはあまりないので、お互いがどう思っているのか分からない部分も多いんです。でも今回こうして取材を受けて答えを聞いて、"やっぱりそうなんだな"と思えたことがありました。根本的に全く違うというわけではないんだろうな、と。水上さんのお芝居に対するスタイルを聞いて、私が現場で感じていたものと一致していて、より深まった気がします。すごく素敵だなと思いました」

文＝HOMINIS編集部 撮影＝浜瀬将樹

放送情報

ドラマプレミア23「シナントロープ」

放送日時：2025年10月6日(月)23:06〜

チャンネル：テレ東系 ※Prime Videoにて見放題独占配信、TVerにてリアルタイム配信・見逃し配信

原作・脚本：此元和津也

監督：山岸聖太

出演：水上恒司、山田杏奈、坂東龍汰、影山優佳、望月歩、鳴海唯、萩原護、高橋侃ほか

