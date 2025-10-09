◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月8日 ロサンゼルス）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が8日（日本時間9日）、敵地でのドジャースとの地区シリーズ第3戦に「2番・DH」で先発出場。8回にこの試合2本目となる右越え弾を放った。

リアルミュートの一発、ターナーの2点打で1―6とし、なおも1死一塁で迎えた第5打席、相手4番手・カーショーの初球、内寄りの直球を捉え、右翼席へ2ラン。リードを7点に広げる一発となった。

この一発でPS通算23発とし、バーニー・ウィリアムズ（ヤンキース）を抜いて、歴代単独3位。トップはマニー・ラミレスの29本、次いでアストロズのアルテューベが27本を記録している。

シュワバーは1点を先制された直後の4回、先頭で打席に入ると、2ボールからの3球目、山本のやや高めに来た直球を完璧に捉え、右翼席へ飛距離455フィート（約138・7メートル）の特大アーチを打ち込んだ。

地区シリーズは第2戦まで7打数無安打5三振と快音がなかったが、今季、本塁打王と打点王の2冠に輝いた男が崖っ縁の一戦で本領を発揮した。