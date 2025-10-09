料理家で食育インストラクターの和田明日香さんが、冠番組スタートから１年がたったことを報告した。

９日までにインスタグラムを更新し「ゆる宅飲みが一周年を迎えましたありがとうございます乾杯！」。ＭＣを務めるＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜・午後１０時）が大好評で「毎回ぜんぜん違う回になるからやってて超たのしい。ゲストのみなさまが見せる素の瞬間がたまらない。スタッフのみなさまとのたまの飲み会がアツすぎる。おつまみ作るの大好きだしお酒は永遠に美味（おい）しい。良いことばっかりだな！！！」と楽しんで収録しているという。

「肝臓いたわりつつ、２年目もゆるくやってまいります。よろしく乾杯ございます」とメッセージを寄せた。

バーのような場所でお酒を楽しむ姿をアップ。白いタンクトップでヘルシーに肌見せし、フォロワーは「え！かわいい！」「あすかさんいつもお綺麗」「可愛い過ぎるよぉ〜」「いい女って感じ」とくぎ付け。また番組に関しては「ゲストの方とのフランクなトークが最高です」「おつまみ参考になるし、これからも楽しみです！」といった声が寄せられた。

和田さんは、料理愛好家・平野レミの次男と２０１０年に結婚。テレビ朝日系「家事ヤロウ！！！」やＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」に出演するなど美人料理家として活躍している。人気バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱は義兄にあたり、その妻は女優の上野樹里。