◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

３連勝での突破を目指すドジャースは、先発・山本由伸投手が４回０／３で３失点し降板。５回途中からブルペン陣による継投に入り、７回からは４番手で通算２２３勝の左腕カーショーが登板。２イニング目となる８回にリアルミュートとシュワバーに本塁打を打たれ、５失点した。

上位打線との顔合わせとなり、先頭のターナーに中前打、シュワバーに四球で無死一、二塁とされた。続くハーパーには右前にはじき返されたが、Ｔ・ヘルナンデスがダイビングキャッチした。続くボームの打席で捕手がこぼした隙に半端なリードをとった一塁走者シュワバーを刺して２死三塁。ボームを歩かせ、マーシュを右直に打ち取り、無失点で切り抜けた。

回またぎで８回も続投したが、リアルミュートに左中間へソロ弾を被弾。四球、三失、犠打で１死二、三塁とされると、ターナーの２点適時打で１―６。続くシュワバーにはギリギリでフェンスを越えるこの日２発目の２ランを浴び、１―８と突き放された。

先発の山本由伸がＫＯされ、５回無死一、二塁で、打者シュワバーの大ピンチで２番手で引き継いだのは左腕バンダ。重盗を決められ二、三塁とされたが、最後は直球で空振り三振を奪った。続くハーパーは浅い右飛で三塁走者はタッチアップできず。続く巧打者ボームを敬遠して左打ちのマーシュとの勝負を選ぶと、３球三振でさらなる失点を防いだ。

６回にはドライヤーが登板し、四球で走者を許したものの無安打で無失点に抑えた。