◇MLB DS第3戦 ドジャース-フィリーズ(9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのクレイトン・カーショー投手が7回から4番手でマウンドに上がり、回またぎの8回にフィリーズ打線につかまり5失点を喫しました。

今季ポストシーズンでは初登板のカーショー投手。しかもリリーフとしては6シーズンぶりのマウンドとなりました。

7回に対峙したのはフィリーズの上位打線。1番トレイ・ターナー選手にはボールが先行し、カウント3-1からヒットを許すと2番カイル・シュワバー選手には四球を与えノーアウト1、2塁のピンチを招きます。

3番ブライス・ハーパー選手をライトフライに打ち取ると、続くアレク・ボーム選手の打席で、捕手のウィル・スミス選手が好判断。1塁ランナーのシュワバー選手が飛び出したところを見て1塁に送球しアウトに取ります。

その後、敬遠でボーム選手を歩かせると、最後はブランドン・マーシュ選手をライトフライに抑え、無失点で切り抜けました。

しかし回をまたぎ8回のマウンドも託されたカーショー投手。先頭のＪ．Ｔ．リアルミュート選手にソロを浴びると、四球とエラー、犠打と続き1アウト2、３塁のピンチとなるとターナー選手に2点タイムリー、さらにシュワバー選手に2ランも飛び出し5失点(自責点4)となりました。