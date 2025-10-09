¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ S.A.C. 2nd GIG¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÂ¿µÓÀï¼Ö¡Ø·õÉ©½Å¹© HAW206¡ÙÎ¦¼«Àµ¼°ºÎÍÑVer.¡×¤¬2026Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä
¡ÚÂ¿µÓÀï¼Ö ¡Ö·õÉ©½Å¹© HAW206¡× Î¦¼«Àµ¼°ºÎÍÑVer.¡Û 2026Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§7,480±ß
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÂ¿µÓÀï¼Ö¡Ø·õÉ©½Å¹© HAW206¡ÙÎ¦¼«Àµ¼°ºÎÍÑVer.¡×¤ò2026Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,480±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ S.A.C. 2nd GIG¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·õÉ©½Å¹©¤Î¿··¿»×¹ÍÀï¼Ö¡ÖHAW206 Î¦¼«Àµ¼°ºÎÍÑver.¡×¤ò1/35¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥ª¥êー¥Ö¥É¥é¥Ö¤ÎÁõ¹Ã¿§¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢³°´Ñ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¼çÊ¼Áõ¡Ö120mm³ê¹ÐË¤¡×¤ÎÂ¤·Á¤äÏÓÉô¡¦µÓÉô¤Î³ÆÉô´ØÀá¤¬¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÆâÉô¤ÏÀßÄê²è¤ò´ð¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¾åÉô¥Ï¥Ã¥Á¤ÎÅ¸³«¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓÉô¤äµÓÉô¤ÎÀèÃ¼¤Ï¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¥¯¥íー¤ÎÅ¸³«¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
(C)»ÎÏºÀµ½¡¡¦Production I.G/¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÀ½ºî°Ñ°÷²ñ