「東京コミコン2025」ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ来日決定

2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」の第5弾ゲストとして、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチの一挙3名の来日が決定した。

会期中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定。撮影会・サイン会のチケット販売の詳細は後日発表。

ジョン・バーンサルは、日本でも大ヒットを記録した海外ドラマ『ウォーキング・デッド』で主要キャラクターのシェーン・ウォルシュ役に抜擢され、一躍有名に。その後出演した、マーベルのドラマシリーズ『マーベル／デアデビル』では、自らが定めた正義のルールに従い犯罪者を裁くダークヒーロー、フランク・キャッスル／パニッシャーを熱演。凶暴さと哀愁を絶妙に共存させた演技で視聴者を圧倒した。

続くスピンオフ『マーベル／パニッシャー』でも主演を務めたほか、最近では『デアデビル：ボーン・アゲイン』にもパニッシャー役で登場。また、ベン・アフレック主演のアクション映画『ザ・コンサルタント』シリーズや、エミー賞受賞作『一流シェフのファミリーレストラン』といった話題作に次々と出演し、演技派俳優として高い評価を受けている。

さらに、来年公開予定の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』や、監督作でマット・デイモン、アン・ハサウェイ、トム・ホランド、ゼンデイヤらと豪華共演の『オデュッセイア（原題）』への出演も決定しており、今後の活躍に一層の注目が集まっています。

幼少期から女優としてのキャリアを歩み始めたクリスティーナ・リッチは、クリストファー・ロイドら出演のホラーコメディ映画『アダムス・ファミリー』シリーズで、冷静沈着で頭脳明晰、ダークな魅力を放つ長女ウェンズデー役を好演。黒髪のおさげ姿は、作品を象徴するビジュアルとして多くの人の記憶に刻まれた。その後も、『キャスパー』や『バッファロー'66』など様々なジャンルの作品に出演し、ジョニー・デップとは『スリーピー・ホロウ』、『耳に残るは君の歌声』など複数作で共演。映画のみならず『アリー my Love』や『グレイズ・アナトミー』、『PAN AM／パンナム』といった海外ドラマにも出演し、どの作品でも、独自の存在感を示した。

2022年、彼女がかつて演じたウェンズデー・アダムスの学生時代を描いた テレビシリーズ『ウェンズデー』が世界的ヒットを記録。リッチ自身も、主人公ウェンズデーが通うネヴァーモア学園の植物学教師マリリン・ソーンヒル役で出演し、往年のファンを喜ばせた。今後の作品として、ミスティを演じる『イエロージャケッツ』新シーズンや、キャットウーマンを演じるアニメ『バットマン：マントの戦士』新シーズンが待機中。今年5月には「大阪コミコン」で来日し、トークショーや撮影会・サイン会を通して日本のファンを魅了したリッチ。そして今回、待望の「東京コミコン」への参加が決定。再び日本のファンの前に姿を見せる。

『ハリー・ポッター』シリーズのルーナ・ラブグッド役で知られるイヴァナ・リンチは、2006年に行われた同シリーズの一般オーディションで、約15,000人もの応募者の中から見事、ルーナ役を射止めたシンデレラストーリーの持ち主。以降、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』を皮切りにシリーズ後半の4作品に連続出演し、ミステリアスかつ愛らしいキャラクターを体現して世界中のファンを魅了。メインキャストの一員として、確固たる存在感を放った。その後は女優としての枠を超え、回顧録の出版や「ハリー・ポッター」原作者J・K・ローリングが設立した国際NGO団体「Lumos」のアンバサダーとしても活動するなど、多彩な活躍を続けている。

なお、リンチが日本を公式に訪れたのは、2023年の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の開業を記念した来日以来、実に2年半ぶり。満を持して、ついに「東京コミコン」に初参加。スクリーンの中で愛された“ルーナ”に会える。

ほか「東京コミコン2025」には、ニコラス・ホルト、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リー、アントニー・スター、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トーマス・F・ウィルソン、クローディア・ウェルズの来日も発表されている。

東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp