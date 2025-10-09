英スパイ映画『キングスマン』シリーズの主演で知られるタロン・エジャトンが、コメディスリラー映画『Everybody Wants To F*ck Me（原題）』で、『マトリックス レザレクションズ』（2021）などのジェシカ・ヘンウィックと共演することが明らかとなった。米が報じている。

本作の詳細や2人が演じるキャラクターは明かされていないが、ロンドンを舞台に現代のデートシーンを描くという。2025年11月にロンドンで撮影開始予定だ。「誰もが私とファックしたがる」という過激タイトルから、どのような物語が繰り出されるか。

監督・脚本を務めるのは、本作で長編映画デビューとなるジョナサン・シェイ。これまでに多数の短編映画と青春コメディドラマ「Ladhood（原題）」（2019-2022）で監督を務めている。製作は、『バービー』（2023）に主演したマーゴット・ロビー率いるLuckyChap、Studiocanal、 Film4、Parkville Picturesが担当。Parkville Pictureskからセシリア・フジュエレとオリヴィエ・ケンプファーがプロデューサーとして参加する。

Studiocanalは、アメリカン・フィルム・マーケットで全世界向けの配給権を販売。イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、ベネルクス諸国、ポーランドでは劇場公開が予定されている。

エジャトンは、『キングスマン』シリーズのエグジー役でスタイリッシュなアクションを披露し、『ロケットマン』ではエルトン・ジョン役を熱演して高い評価を受けた。また、映画『セキュリティ・チェック』は配信早々に世界的な大ヒットを記録し、多彩なジャンルで才能を発揮している。

一方、ヘンウィックはマーベルドラマ「アイアン・フィスト」（2017-2018）で注目され、『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』（2022）や『グレイマン』（2022）など続々と注目作や大作に出演。ハリウッドでアジア系俳優を代表する存在となっている。

若手実力派の2人が、現代のデートシーンを描くコメディスリラー映画で、どのようなケミストリーを見せてくれるのか期待が高まる。『Everybody Wants To F*ck Me（原題）』は、2025年11月にロンドンで撮影開始予定。

