熊切あさ美（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの熊切あさ美が8日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題になっている。

【写真】熊切あさ美「思わず二度見」美脚際立つミニワンピ姿

◆熊切あさ美、ミニワンピースで美脚披露


熊切は、青のミニワンピースと黒のロングブーツを身に付けた写真を投稿。ワンピースからほっそりとした美しい脚が伸びるポージングのショットを公開している。

◆熊切あさ美の美脚が話題


この投稿には「思わず二度見」「脚長くてスタイル抜群」「可愛すぎる」「めちゃくちゃ綺麗！」「おしゃれなブーツも着こなせちゃう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】