熊切あさ美、ミニワンピで美脚披露「思わず二度見」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの熊切あさ美が8日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題になっている。
熊切は、青のミニワンピースと黒のロングブーツを身に付けた写真を投稿。ワンピースからほっそりとした美しい脚が伸びるポージングのショットを公開している。
この投稿には「思わず二度見」「脚長くてスタイル抜群」「可愛すぎる」「めちゃくちゃ綺麗！」「おしゃれなブーツも着こなせちゃう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆熊切あさ美、ミニワンピースで美脚披露
◆熊切あさ美の美脚が話題
