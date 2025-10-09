「シャッフルアイランド」伊藤桃々、髪色チェンジに反響「髪色すごくかわいい」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2025/10/09】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が10月8日、自身のInstagramを更新。髪色を変えた姿を披露し、話題となっている。
【写真】伊藤桃々、大胆赤髪で雰囲気一変
伊藤は「イメチェン」と記し、髪色をブラウンから赤に変えたロングの巻き髪ショットを公開。「このニット今期で1番あざといと思ってる」という大胆に美しいデコルテと肩のラインを見せたオフショルダーニット姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「髪色すごくかわいい」「赤似合ってる」「雰囲気変わる」「あざとい桃々さん最強」「デコルテのラインが美しい」などと反響が寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
