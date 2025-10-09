峯岸みなみ、1歳娘が牛乳デビュー 2ショット公開に「ママの表情」「お子さんの口元可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの峯岸みなみが10月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。1歳娘の牛乳デビューショットを公開した。
峯岸は「生後5ヶ月から通ったコーヒー屋さんで念願の（？）牛乳デビュー」とコメント。コップで娘に牛乳を飲ませている様子と、口元が牛乳まみれになっている娘とそれを手で受ける仕草をしながら見守る自身の2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「牛乳デビューおめでとう」「お母さんの表情になってる」「微笑ましい」「お子さんの口元が牛乳まみれになってて可愛い」などと反響が寄せられている。
峯岸は、東海オンエア・てつやと2022年8月に結婚。2024年7月14日に、自身のInstagramを通じ、第1子となる女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】