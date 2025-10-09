佐々木希「子供もペロリ」手料理2選公開「美味しそう」「愛情こもってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】女優の佐々木希が10月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの煮物を公開した。
【写真】佐々木希「子供もペロリ」丁寧な手料理
佐々木は「いつものワカメスープに可愛いお麩入れた」とアレンジを公開。続けて、大根・にんじん・しいたけ・鶏肉の煮物が入った鍋がコンロにかかっている写真を載せ、「毎日食べたい煮物 子供もペロリで嬉しい」と笑顔の絵文字付きで綴った。
この投稿に、ファンからは「栄養満点」「美味しそう」「野菜たっぷり」「愛情こもってる」などと反響が寄せられている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
