【電動ルーター用ダイヤモンドビット【円盤型】3本組】 10月 発売予定 価格：1,485円 【HGワンタッチピンバイス専用テーパー面取りビット】 11月 発売予定 価格：1,408円

ウェーブは「電動ルーター用ダイヤモンドビット【円盤型】3本組」（1,485円）を10月、「HGワンタッチピンバイス専用テーパー面取りビット」（1,408円）を11月に発売する。

「電動ルーター用ダイヤモンドビット【円盤型】3本組」は模型用小型電動ルーターに装着するダイヤモンドビット。先端部はゆるやかなカーブが付いた円盤型で、囲われた場所や奥まった場所の作業に便利としている。番手は180番で、直径4mm、5mm、6mmの3本がセットとなっている。

「HGワンタッチピンバイス専用テーパー面取りビット」は直径約6.3mmの「HGワンタッチピンバイス」用ビットで、先端から90度の角度が付いており丸穴のふちをすり鉢状に面取りできる。先端部の材質はタングステン鋼で、FRPやカーボンなどの工作にも役立つ。

