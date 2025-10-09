JT、「Ploom AURA」ネイビーブルー全国発売を記念→スターターキット期間限定1480円に

JTは、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」で、人気定番カラー「ネイビーブルー」を10月14日より順次、全国のコンビニエンスストアや一部たばこ販売店で発売する。



10月13日から11月9日までの間、ネイビーブルー全国発売を記念し、2980円の「Ploom AURA」スターターキットを、期間限定の特別価格1480円で販売。



「Ploom AURA」は、「味わい」を中心に進化した加熱式たばこ用デバイス。JT独自の新加熱技術”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感と、たばこ本来の味を愉しめる。また、新搭載の”HEAT SELECT SYSTEM”により、選べる4つの加熱モードで自分の好みに応じた一服を味わえる。繊細で有機的な曲線と、コンパクトでスリムなフォルムに進化し、美しさと実用性を兼ね備えたデザインとなっている。



これまでPloom AURAの定番カラー「ネイビーブルー」は一部チャネル限定で販売していたが、好評を受けて、10月14日からコンビニエンスストアなどで全国展開を拡大する。さらに、10月14日からは、「Ploom AURA」の関連アクセサリーとして、洗練されたアクセントと光沢のあるデザインが特徴のフロントパネル「Patterned（パターンド）」シリーズを、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopで発売する。