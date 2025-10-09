少ない運動量で大きな効果を得る「スロトレ」開発者で、自らもボディビルダーとして活躍した元東大名誉教授の石井直方さん。2024年2月に逝去されてからも、「難しいことを簡単に」まとめられている著作からは多くの学びがあります。そこで、健康寿命を延ばすために重要な「筋力」や、シニアに適した筋トレ方法を解説した『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】健康寿命をのばす最強の習慣は筋トレ！『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』

知らず知らずのうちに衰えている脚筋力

生活筋力の向上のための筋トレは、たとえ高齢となっても日常生活を元気に、そして幸せに送れることを最大の目的としています。

そのためには、筋肉および筋力の正常な働きや機能の維持・向上がより重要な時代になってきていることを象徴する、最適かつ最も有効な手段であるといえるでしょう。

ところで、筋力は実際に何歳くらいから衰え始めるのでしょうか。実は、下半身（下肢：脚）は30歳過ぎから少しずつ衰え始めるといわれています。

ただし、日常生活に支障があっては困ってしまうので、下半身にはそもそもとして強靭な筋力が備わっています。すなわちもともと十分すぎるほどの余力がある。

したがって、少しずつ衰え続けてはいるけれども、蓄えがあるぶん落ちても気がつかないのです。おそらく、40歳くらいまでは気づかないという人がほとんどではないでしょうか。

そして、40代半ばくらいになって、子どもの運動会で全力で走ったら足がもつれて転んでしまった、と。例えば、そういった苦い経験をしてはじめて、はたと脚筋力の衰えに気づくという人が少なくない。

つまり、40歳過ぎになってようやく、自覚できるレベルにまで筋力が低下していることにショックを覚えるというわけです。

衰えを感じ始めた頃から鍛え始める

したがって、理想をいえば、衰え始める30歳過ぎから定期的に筋トレを実施するのがベスト。とはいえ、30代は働き盛りでもあり、まだまだ衰えなど微塵も感じないという人がほとんどではないでしょうか。

そういう意味では、なんとなくでもいいので、衰えを感じ始めた頃から鍛え始めるのが早期の対処法といえるかもしれません。

一方、上肢（腕）の筋力は70歳過ぎになってから低下を感じるようになってきます。

なぜかといえば、腕は脚に比べるとパワーよりもスキル、いわゆる巧緻性を求められる部位であり、そもそも日常生活において活用される目的が異なるという意味で、衰えているという自覚も非常に緩やかなカーブを描いているからです。

でも、だからといって鍛える必要がないとはいえません。

もし転んでしまったとき、上肢の筋肉が頼りにならないと、そのまま顔面から地面に突っ込んで前歯や鼻の骨を折ってしまうという危険性もあるからです。

いずれにしても、そういった万が一のときのためにも、からだを支えられる程度には、腕の筋力もしっかり維持しておくこともまた大事であるといえるでしょう。

高齢者の筋トレは、脚筋力の維持・向上を優先する

とはいえ、最も肝心なのは全身を支える脚の筋力。なぜなら、高齢者の場合にはとくに、脚筋力の低下は転倒のリスクを抱えてしまうことになるからです。

したがって、筋トレを実施する際には、脚筋力の維持・向上をまず優先順位の一番目に据えて取り組むことが大事。

このように上肢、下肢それぞれの役割について考えてみると、要は「安定感のある足腰の上に技術が乗る」といいかえることができるかもしれません。

そして、それはトップアスリートのパフォーマンスアップにおいても欠かすことのできない定義であるともいえるのです。



脚筋力の維持と向上（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

転倒が原因で寝たきりになってしまう高齢者

実際、高齢者には、転倒が原因（例えば、大腿骨の骨折など重篤なケガによって）で寝たきりになってしまうというケースが少なくありません。

あるいはそれが原因で生じたケガから死に至ることさえあるのです。転倒を侮ってはいけません。

転倒は、筋力のある若い人でも不注意で転ぶことがありますが、筋力が低ければ、ちょっとした段差であっても、そのリスクはより高まってきます。

例えば、中高年になるといつも利用する階段であっても、つまずいてしまうことがあります。なぜか。

それは脚筋力の低下によって、段差をクリアできるところまで足を持ち上げているつもりであっても、実際には持ち上がっていないということが起こり得るからです。

ほんの数ミリ程度だと思いますが、実際の筋力と自身のいつもの感覚に誤差が生じてしまっているのです。

すなわち、それは備蓄していた余力がそろそろ尽き始めてきているという証しでもあるのかもしれません。

知らず知らずのうちに筋力が低下しているというのは、そうした日常のふとした場面においてもたびたび垣間見られます。

これは決して偶発的ではなく、筋力の低下による必然ということを理解しておくことが大切です。なにしろ、日常にはこうした危険がたくさん潜んでいるのですから。

※本稿は『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』（草思社）の一部を再編集したものです。